Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir araçta 200 bin lira olduğunu tespit eden ekipler, otomobildeki 2 kişinin durumundan şüphelendi.

Ekiplerce yapılan detaylı araştırmada, araçtaki H.İ.A. (18) ve Ö.B'nin (24) İzmir'de telefonla gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayının şüphelileri olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

