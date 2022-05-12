Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu ve bir dönem silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bir dönem terör örgütü YPG/PKK bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen ve hakkında yakalama kararı olan M.M'nin Eyyübiye ilçesinde olduğunu tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda M.M. gözaltına alındı.
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