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Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı! Urfa kırmızıya büründü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.07.2019 11:42 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yemeklik pul biberi ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da, biber hasadının tamamlanmasıyla birlikte isot yapımına başlandı. İsot yapımının başlamasıyla birlikte Sırrın Mahallesindeki boş araziler ile birçok evin çatısı da kırmızı renge büründü.

Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı! Urfa kırmızıya büründü

Şanlıurfa'da her yıl Temmuz ayında başlayarak, Ekim ayına kadar devam eden pul biber yapımı sezonu başladı. Kent merkezinde birçok aile kendi tarlalarında yetiştirdikleri biberleri çocuklarıyla birlikte evlerinin çatılarında pul bibere dönüştürmek için kolları sıvadı. Geçimini isot yapımıyla sağlayan aileler ise satın aldıkları tonlarca biberleri, Sırrın Mahallesi’ndeki boş arazilerde isota dönüştürerek, yurt içi ve yurt dışına satıyor.

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Sezonun başlamasıyla birlikte kentte her evde tatlı bir telaş yaşandığını anlatan isot üreticilerinden İbrahim Bayır, "40 derecenin üzerindeki bu havada önce biberleri yıkıyor, ardından tohumlarından ayırıyoruz. Daha sonra kuruması için güneşe bırakıyoruz. Kuruduktan sonra biberleri koyu renkli çadırlarda terletiyoruz. Yine bunların bir kısmını ise biber salçası olarak işliyoruz. Hummalı bir çalışma sonunda biber, isota dönüşüyor" dedi.

Bayır, isot yapımında çalışanların çuval başına 3 lira aldığını ve çalışma durumuna göre günlük 50-100 lira arasında kazanç sağladıklarını ifade etti.

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Şanlıurfa ile özdeşleşen isotun fabrika üretimi ve ev üretimi olarak ikiye ayrıldığını belirten Bayır, talebin daha çok ev yapımı olanlara gösterildiğini vurguladı. Bu yıl yağışların uzun sürmesi nedeniyle çiftçilerin ekim yapamadığını anlatan Bayır, "Bu yıl geçen yıla nazaran isotta yüzde 50 eksilme var. Bu da fiyatların artmasına neden oluyor. Yapımı oldukça zahmetli isot için günde 14-15 saat çalışıyoruz. Hava sıcaklığıyla birlikte acı işinde çalıştığımız için oldukça zorlanıyoruz. Ev yapımını organik isota daha çok ilgi gösteriliyor" diye konuştu.

Acıların çocukları

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Sırrın Mahallesi'nde kurulan isot tarlalarında yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar da harçlıklarını çıkarmak için günün büyük bölümünü aileleriyle birlikte çalışarak geçiriyor. Sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da gün boyu isot tarlasında güneş altında çalışan çocuk işçiler, torbalar dolusu acı isotları 3 liraya temizleyerek günlük 30-40 lira para kazanıyor.

Annesiyle birlikte isot temizleyen lise öğrencisi Muhammet Özkurt, "Benim kullandığım tabletim bozuldu ve hem onu tamir ettirmek hem de harçlığını çıkarmak için burada çalışıyorum. Günde elime 30-35 lira para geçiyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
isot urfa biberi

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