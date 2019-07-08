Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı! Urfa kırmızıya büründü

Şanlıurfa'da her yıl Temmuz ayında başlayarak, Ekim ayına kadar devam eden pul biber yapımı sezonu başladı. Kent merkezinde birçok aile kendi tarlalarında yetiştirdikleri biberleri çocuklarıyla birlikte evlerinin çatılarında pul bibere dönüştürmek için kolları sıvadı. Geçimini isot yapımıyla sağlayan aileler ise satın aldıkları tonlarca biberleri, Sırrın Mahallesi’ndeki boş arazilerde isota dönüştürerek, yurt içi ve yurt dışına satıyor.

Sezonun başlamasıyla birlikte kentte her evde tatlı bir telaş yaşandığını anlatan isot üreticilerinden İbrahim Bayır, "40 derecenin üzerindeki bu havada önce biberleri yıkıyor, ardından tohumlarından ayırıyoruz. Daha sonra kuruması için güneşe bırakıyoruz. Kuruduktan sonra biberleri koyu renkli çadırlarda terletiyoruz. Yine bunların bir kısmını ise biber salçası olarak işliyoruz. Hummalı bir çalışma sonunda biber, isota dönüşüyor" dedi.

Bayır, isot yapımında çalışanların çuval başına 3 lira aldığını ve çalışma durumuna göre günlük 50-100 lira arasında kazanç sağladıklarını ifade etti.