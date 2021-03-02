Şansal Büyüka'dan Ozan Tufan hakkında olay iddia!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yolunda çok önemli 3 puan aldı. Geçen hafta Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında yenilgiyi telafi ederek moral buldu.Sarı-lacivertli takımın değişilmez isimlerinden olan ancak Trabzonspor karşılaşmasına sürpriz bir şekilde yedek kulübesinde başlayan Ozan Tufan'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"DOĞRU MU OZAN, NE DERSİN?"

Şansal Büyüka, milli futbolcunun kısa sürede 5 kilo aldığını öne sürdü ve "Ozan Tufan için, 'Beş kilo aldı, tatlıya doymuyor' diyorlar. Doğru mu Ozan, ne dersin?" ifadesini kullandı.Milli orta saha en son 21 Ocak'taki Sivas maçında cezası nedeniyle 11'e girememişti. Sivas'tan önce 9 maçın sadece 1'inde koronavirüse yakalanması nedeniyle 11'de değildi.