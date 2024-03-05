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Şansal Büyüka'nın iddiaları Türk futbolundaki taşları yerinden oynatacak!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2024 14:04
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Futbol dünyasının duayen gazetecisi Şansal Büyüka, VAR hakemleriyle ilgili olay yaratacak bir iddiada bulundu. TFF binasında yaşandığını iddia ettiği mevzuyu da paylaşan Büyüka'nın sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Şansal Büyüka'nın iddiaları Türk futbolundaki taşları yerinden oynatacak!

Profesyonel Mübaka İcra Kurulu Üyesi ve VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifası etmesinden sonra Şansal Büyüka bu konunun dibine indi. İlginç iddialar ortaya atan Büyüka'nın sözleri akıllarda soru işareti bıraktı.

"12 VAR HAKEMİNDEN 6'SI, BİR KULÜP TARAFINDAN AMBARGOLU"

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343 Digital YouTube kanalında yayımlanan programda konuşan Şansal Büyüka, birinci ağızdan aldığı bilgileri aktardı.

“Ben bunu merak ettim, biraz araştırdım. Gazetelerin, televizyonların, internet sitelerinin de bu işin üstüne gitmemesine biraz şaşırdım. Çünkü bu kadar gündemimizde VAR konuşulurken, manşetlerden hiç inmezken, 2 dönemdir VAR’dan sorumlu bir TFF üyesinin istifası önemli olmalı.

Duyduklarım şu: 12 tane VAR hakeminin 6sı, bir kulüp tarafından ambargolu diye duydum. Duyduklarımın yanlış olma şansı yok. Oradan sıkıntı çekiyormuş. İkincisi; Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında son dakika penaltısı oldu, çok tartışıldı. Federasyonu yönetenlerden biri, en tepedekilerden, hakem için disiplin soruşturması açalım demiş. Tolga Özkalfa da 'Ne disiplin soruşturması, doğru verdiyse sorun yok. Yanlış verdiyse hakem hatasına girer. Nereden çıktı disiplin soruşturması. Hakem utanç verici bir şey mi yaptı, yüz kızartıcı bir suç mu işledi. Niye disiplin cezası veriyoruz, olsa olsa hakem hatasından ceza alır' diyor.

Üçüncüsü, Kasımpaşa maçında verilen penaltı yüzünden TFF’nin en güçlü üyelerinden biri 2 gün Riva’da terör estiriyor. Bütün bunlardan şunu anlıyoruz. Kulüpçülük, kulüp tutma, kulüp kayırma TFF’nin iliğine kemiğine işlemiş artık. Adam da istifayı basmış gitmiş."

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