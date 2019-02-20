Sansar köylüleri şaşırttı! Alışılmadık olay

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Çanaklı köyünde gündüz saatlerinde dolaşan ve insanlardan kaçmayan sansar, köylüleri bile şaşırttı. Genellikle akşamları çift olarak dolaşarak kümes hayvanlarını öldüren sansarlar, Hakkari’de ise alışılmadık bir

şekilde görüntülendi.

Köy sakinlerinin cep telefonu ile görüntülenen sansarın rahatlığı, dikkatlerden kaçmadı. Çocukların kartopu ve kova atmasına rağmen rahatlığını bozmayan sansar, daha kaçarak köyün içinde izini kaybettirdi.

Kaynak: İHA

