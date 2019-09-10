Şanssızlığın böylesi! Bu kadar da olmaz diyeceksiniz

Şansızlık, aslında şansın olmaması mıdır yoksa başlı başına bir lanet midir üzerimize çöken. Gün içinde her insan mutlaka birtakım şansızlıklar yaşar. Gerek evde gerek iş yerinde gerekse de yolda mutlaka birtakım aksiliklerle baş etmeye çalışırız. Ancak bu aksiliklerin pek azı bize “bugünü baştan alabiliyor muyuz?” diye sordurtur. İşte şansızlık konusunda zirve yapmış, günün bitmesi için dua eden bazı arkadaşlar ve onların düştüğü o trajikomik anlar...
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