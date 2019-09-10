Mynet Trend

Şanssızlığın böylesi! Bu kadar da olmaz diyeceksiniz

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 10.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

Her insanın iyi ve kötü günleri olur, kendini yatağın solundan kalkmış gibi hissedebilir. Ancak birazdan göreceğiniz insanlar resmen şanssızlığın kitabını yazmışlar. Hepsi birer dört yapraklı yonca bulsa bu lanet anca kalkar. İşte o şanssız ama komik insanlar...

Şanssızlığın böylesi! Bu kadar da olmaz diyeceksiniz

Şansızlık, aslında şansın olmaması mıdır yoksa başlı başına bir lanet midir üzerimize çöken. Gün içinde her insan mutlaka birtakım şansızlıklar yaşar. Gerek evde gerek iş yerinde gerekse de yolda mutlaka birtakım aksiliklerle baş etmeye çalışırız. Ancak bu aksiliklerin pek azı bize “bugünü baştan alabiliyor muyuz?” diye sordurtur. İşte şansızlık konusunda zirve yapmış, günün bitmesi için dua eden bazı arkadaşlar ve onların düştüğü o trajikomik anlar...

1

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-1

2

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-2

3

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-3

4

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-4

5

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-5

6

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-6

7

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-7

8

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-8

9

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-9

10

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-10

11

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-10-1

12

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-11

13

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-12

14

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-13

15

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-14

16

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-15

17

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-16

18

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-17

19

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-18

20

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-19

21

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-20

22

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-21

23

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-22

24

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-23

25

bugunu-bastan-alabiliyor-muyuz-sanssizlik-konusunda-zirveye-oynayan-23-insan-24


Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Onlar pelerin takmayan kahramanlar! Dünyanın en iyi babaları...Onlar pelerin takmayan kahramanlar! Dünyanın en iyi babaları...
Ah be kızım! O anlar objektiflerden kaçmadıAh be kızım! O anlar objektiflerden kaçmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler komik fotoğraflar trajikomik fotoğraflar Şans Şanssızlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gelinim Mutfakta'da kavga! Birbirlerine girdiler

Gelinim Mutfakta'da kavga! Birbirlerine girdiler

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İlgi görmek için bebek gibi ağlayan kuş duyanları şoke etti!

İlgi görmek için bebek gibi ağlayan kuş duyanları şoke etti!

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanssızlığın böylesi! Bu kadar da olmaz diyeceksiniz

Şanssızlığın böylesi! Bu kadar da olmaz diyeceksiniz

Onlar pelerin takmayan kahramanlar! Dünyanın en iyi babaları...

Onlar pelerin takmayan kahramanlar! Dünyanın en iyi babaları...

Ah be kızım! O anlar objektiflerden kaçmadı

Ah be kızım! O anlar objektiflerden kaçmadı

Sarhoş insan ne görür, aslında nedir?

Sarhoş insan ne görür, aslında nedir?

Bu fotoğrafı paylaştı, dişlerini gören hayrete düştü!

Köpeğini paylaştı, dişlerini gören hayrete düştü!

Neydiler ne oldular! Çocuktan önce vs. çocuktan sonra

Neydiler ne oldular! Çocuktan önce vs. çocuktan sonra

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.