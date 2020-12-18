Şanssızlık Vedat Muriqi'in peşini bırakmıyor

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer ettiği Kosovalı Vedat Muriqi, 8 maçta 293 dakika süre aldı ancak ne gol ne asist katkısı sağladı.

Lazio'ya transfer olduktan sonra koronavirüse yakalanan oyuncu, hazırlık kampını kaçırmıştı. Fiziksel olarak takım arkadaşlarından geride kalan Muriqi, formasına kavuştuktan sonra kasım ayında milli takımında sakatlanmıştı.

YİNE SAKATLANDI

Formasına kavuşmaya hazırlanan Kosovalı oyuncuya bir kötü haber daha geldi. Antrenmanda sakatlanan Muriqi, bir ay daha sahalardan uzak kalacak.

FİORENTİNA MURİQİ'E DAHA UYGUN

Kosavalı oyunun performansı İtalya'da da eleştiri konusu. Ünlü İtalyan menajer Danilo Caravello, Tuttomercatoweb'e yaptığı değerlendirmede Muriqi için konuştu.

Kosavalı oyunucunun tarzının Lazio'yu uymadığını belirten Caravello, "Muriqi'i bu sezon çok fazla göremedik zaten ama Lazio'nun mevcut oyun anlayışı için işlevsel bir forvet gibi durmuyor. Bu iyi bir golcü olmadığı anlamına gelmiyor, belki de Lazio'nun farklı oyun karakterine sahip bir forvete ihtiyacı var" diye konuştu.

Ünlü menajer, Fiorentina'nin Muriqi tarzı bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Vedat daha çok ceza sahası içinde bekleyen bir forvet. Ancak Lazio'nun oyun planı buna uygun değil. Belki Fiorentina onun için ideal bir takım olabilir. Fiorentina bu anlamda eksiklik çeken bir takım. Castrovilli ve Ribery'nin oyunlarında bitiricilik konusunda sıkıntı yaşıyorlar."