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Santiago Bernabeu Stadı, Kovid-19'la mücadelede "sağlık deposu" olacak

İSPANYA HABERLERİ  | 26.03.2020 20:30 | Son Güncelleme

Real Madrid stadı Santiago Bernabeu'yu koronavirüse karşı yürütlen mücadeleye karşı ülkenin hizmetine sundu.

Santiago Bernabeu Stadı, Kovid-19'la mücadelede "sağlık deposu" olacak

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, maçlarını oynadığı ünlü Santiago Bernabeu Stadı'nı, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin hizmetine verdi.

Real Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Spor, Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı olan Spor Yüksek Konseyiyle iş birliğinde hazırlanan plan kapsamında; Santiago Bernabeu Stadı'nın Kovid-19 salgınına karşı mücadelede bağışlanan sağlık malzemelerinin toplanıp, dağıtılacağı ana depolardan biri olacağı bildirildi.

Kovid-19'la mücadelede en büyük eksikliklerden biri olan sağlık malzemeleri konusunda yardım etmek ve bağışta bulunmak isteyen tüm şirketlere kolaylık sağlanacağı belirtilen açıklamada, Bernabeu'da toplanacak malzemelerin Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili yerlere ulaştırılacağı kaydedildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
real madrid İspanya santiago bernabeu

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