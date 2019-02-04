Sao Paulo Karnavalı için geri sayım! İşte provalardan şahane fotoğraflar

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EĞLENCE  | 04.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Sao Paulo Karnavalı'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. 1 Mart'ta başlayacak karnaval için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. İşte o hazırlıklardan fotoğraflar

Sao Paulo Karnavalı için geri sayım! İşte provalardan şahane fotoğraflar

Dünyanın en büyük festivallerinen biri olarak bilinen Sao Paolo Karnavalı, her yıl Brezilya'nın Sao Paolo kentinde düzenleniyor.

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Samba okullarının geçit törenine dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca insan tanık oluyor.

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1 Mart'ta başlayıp 6 Mart'a kadar sürecek olan festivalin provaları ise çoktan başlamış durumda.

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En az Rio'da olduğu kadar renkli geçen festivalde, Samba Ödül Yarışması da düzenlenecek.

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Sao Paolo'nun vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan festivale, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek katılım bekleniyor.

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1950 yılından beri düzenlenen Sao Paulo Karnavalı, büyük abisi Rio gibi binlerce dans tutkununun ve dansçının muazzam sokak partisine ev sahipliği yapıyor.

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Kentin en büyük açık alanı olan Sambodromo Anhembi ise samba okullarının dans yarışına ev sahipliği yapacak.

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Ayrıca şehrin çeşitli mekanlarında karnavala özel balolar düzenlenecek.

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İşte festival gününü aratmayacak provalardan fotoğraflar:

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Sao Paulo Karnavalı Sao Paulo

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