Sao Paulo Karnavalı için geri sayım! İşte provalardan şahane fotoğraflar

Dünyanın en büyük festivallerinen biri olarak bilinen Sao Paolo Karnavalı, her yıl Brezilya'nın Sao Paolo kentinde düzenleniyor.

Samba okullarının geçit törenine dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca insan tanık oluyor.

1 Mart'ta başlayıp 6 Mart'a kadar sürecek olan festivalin provaları ise çoktan başlamış durumda.

En az Rio'da olduğu kadar renkli geçen festivalde, Samba Ödül Yarışması da düzenlenecek.

Sao Paolo'nun vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan festivale, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek katılım bekleniyor.

1950 yılından beri düzenlenen Sao Paulo Karnavalı, büyük abisi Rio gibi binlerce dans tutkununun ve dansçının muazzam sokak partisine ev sahipliği yapıyor.

Kentin en büyük açık alanı olan Sambodromo Anhembi ise samba okullarının dans yarışına ev sahipliği yapacak.

Ayrıca şehrin çeşitli mekanlarında karnavala özel balolar düzenlenecek.

İşte festival gününü aratmayacak provalardan fotoğraflar:



