Sapanca: 'İstanbul'un arka bahçesi' rağbet görüyor

Yerli ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle konaklamak için otellerden ziyade, butik otel, müstakil konaklama alanları ve tatil sitelerini tercih ediyor.

Her mevsim ayrı güzellik barındıran, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı ve eşsiz doğasıyla turistlerin uğrak mekanı olan Sapanca, pandemi sürecinde de yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

"YERLİ TURİSTLER KISITLAMA GÜNLERİNİ SAPANCA'DA GEÇİRMEK İSTİYOR"

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini söyledi.

Bölgenin en önemli turizm yerlerinden Sapanca'da büyük oteller açısından etkilenmenin üst düzeyde olduğunu aktaran Yılmazer, "Müstakil evlerimiz hala dolu. Hafta sonları dolu geçiyor. Konuklarımız, kısıtlamada cuma gününden gelip pazartesi günleri çıkış yapıyor. Sapanca'da yüzde 95 oranında doluluk oranımız var." şeklinde konuştu.

Yerli turistlerin kısıtlama günlerini Sapanca'da geçirmek istediğini dile getiren Yılmazer, "Hafta sonlarını Sapanca'da geçirmeyi tercih ediyorlar. Göle yasaklardan dolayı inemeseler de yeşilliğin ortasında günlerini geçiriyorlar. Çoğu konaklama siteleri, evleri yeşilliğin içerisinde, doğal güzelliği var. Hafta sonlarını böyle değerlendirmeyi tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.