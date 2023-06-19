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Sapasağlam nasıl yazılır? Sapasağlam ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

30.05.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişilerin yazım hatası yaptığı sözcüklerin başında en çok birleşik kelimelerin olduğu görülüyor. Bu sözcüklerden birçoğu günlük yaşamda sıklıkla kullanılıyor. Yazım kurallarına önem veren, hata yapmaktan kaçınan kişiler sıklıkla sözlüklerin doğru yazım şekillerini merak ediyor. Bu sözcüklerden biri de sapasağlam sözcüğüdür. Bu tür sözcüklerin nasıl yazıldığı Türk Dil Kurumunun çevrimiçi olarak yayımladığı sözlüklerinden öğrenilebilir. Peki, sapasağlam nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzlarında pek çok sözcüğün doğru yazım şekli ile ilgili araştırma yapılmaktadır. Günümüzde en çok hata yapılan kelimelerin pekiştirmeli ve birleşik kelimeler olduğu görülüyor. Dilimizin imla ve yazım kurallarına dikkat etmek dilimizi doğru bir şekilde kullanmak son derece önemlidir. Bu sayede hem dilimizi koruyabilir hem de sağlıklı bir iletişim gerçekleştirebiliriz. Yazım hatası yapılan kelimelerin doğru yazım biçimlerini öğrenmek isteyen bireyler, TDK’nin internet sitesinde yayımlanan kılavuzlarından yararlanabilir. İnternette sıklıkla araştırılan sözcüklerin arasında sapasağlam kelimesi de yer alır.

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Sapasağlam nasıl yazılır?

Sapasağlam TDK sözlüklerinde "çok sağlam, her yanı sağlam" anlamında kullanılan pekiştirmeli bir sözcüktür. Bu tür birleşik yazılan pekiştirmeli kelimelerde olduğu gibi merak edilen konu sözcüğün ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağıdır. Günlük, akademik vb. profesyonel yazılarda yazım kurallarına dikkat etmek son derece önemlidir. Bu nedenle birçok kişi bu gibi kelimelerin doğru yazılışları noktasında tereddüt yaşar. Yazılarında bu sözcüğü kullanmak isteyen insanlar "Sapasağlam ayrı mı yazılır?" sorusunu sorarlar. Sapasağlam kelimesi sosyal medya vb. mecralarda sapa sağlam şeklinde yazılsa da sapasağlam yazımı "sapasağlam" biçiminde olmalıdır. Sözcüğün ayrı bir biçimde kullanılması yazım hatası olur.

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Sapasağlam bitişik mi yazılır?

Sapasağlam gibi birleşik sözcükleri yazarken pek çok insan hata yapabilmektedir. Özellikle günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte internet üzerinde yapılan yazım hataları yayılarak büyük bir bilgi kirliliğine sebep olurlar. Profesyonel yazılar bir yana günlük hayatta yapılan yazım yanlışları da göze çirkin gelir. Bu tür bilgi kirliliklerini engelleyebilmek için sözcüklerin doğru yazılış biçimlerini öğrenmek gerekir. Bu nedenle bu kelimenin doğru yazılışını merak edenler "Sapasağlam bitişik mi yazılır?" sorusunu sorar. Bu kelime "sapasağlam" şeklinde bitişik olarak yazılmalıdır. Bu bilgilere göre sapasağlam doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Sapasağlam (Doğru kullanım)
  • Sapa sağlam (Yanlış kullanım)
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