Tespih nasıl yazılır, tespih yazımı nasıl olmalıdır? Tespih mi tesbih mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türkçede kullanılan birçok kelime söyleyiş ve yazılış şekillerindeki farklılıklar sebebiyle yanlış değerlendirilir. Bu tür kelimeler kullanım rahatlığı, ağız farklılığı ya da ses uyuşmazlığı nedeniyle yanlış telaffuz edilebilmektedir. Yanlış telaffuzun yaygınlaşması, kelimelerin yanlış yazılmasına da yol açarlar. Bu durumda büyük bir bilgi kirliliği meydana gelir. Türkçedeki yazım kuralları profesyonel olarak yazı yazanların mutlaka bilmesi gereken bir konudur. Ancak dilimizin korunması açısından dilin doğru kullanımı bir vatandaşlık görevidir. Bu nedenle kelimelerin doğru kullanımlarına dikkat edilmelidir.

Tespih nasıl yazılır?

Tespih TDK sözlüğüne göre iki farklı anlama karşılık gelir:

‘Süphanallah’ kelimesini söylemek.

Belirli dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle otuz üç veya doksan dokuz taneden oluşmuş dizi.

Bu tür kelimelerde tek bir harf nedeniyle sıklıkla hata yapılabilmektedir. Bu hatalara sebebiyet vermemek için kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek gerekir. Aksi takdirde bilgi kirliliğinin yayılması söz konusudur. Tespih yazımı genellikle halk arasında telaffuz edildiği şekliyle gerçekleştiriliyor. Ancak bu kullanım genelde yanlıştır. Bu yüzden pek çok kişi tesbih mi tespih mi ikilemine düşer. Kelimenin doğru yazılış şekli ise "tespih" biçiminde olmalıdır.

Tesbih mi tespih mi?

Türk Dil Kurumu anlamı ve yazılışı merak edilen pek çok kelimeyi sözlüklerinde ele almaktadır. Bu nedenle herhangi bir kelimenin yazılış şeklinde tereddüt yaşayan kişiler, internet ortamında TDK sözlüklerine ulaşabilir ve kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenebilirler. Ülkemizde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında tespih kelimesi de yer alır. Genellikle yanlış kullanım biçimiyle ifade edilen bir kelimedir. Buna göre tesbih TDK tarafından doğru kabul edilen bir yazılış şekli değildir. Tespih doğru yazılışı şu şekildedir: