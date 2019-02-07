Mynet Trend

Sapığın evinde 70 çift çocuk ayakkabısı bulundu!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 07.02.2019 11:00 | Son Güncelleme

Polisin gözaltına aldığı 40 yaşındaki Japon erkeğin ayakkabıları nasıl çaldığı bilinmiyor.

Sapığın evinde 70 çift çocuk ayakkabısı bulundu!

Japonya'da çocuk ayakkabıları çalan orta yaşlı bir erkek tutuklandı.

Yerel medya, Makoto Endo adlı 40 yaşındaki erkeğin pedofili eğilimi olduğunu bildiriyor.

Adamın evine yapılan baskında 70 çift çocuk ayakkabısı bulundu. Ayakkabıların Haziran 2017 ila Ağustos 2019 arasında çalındığı belirlendi.

Endo'nun bu kadar çok ayakkabıyı nasıl çaldığı gizemini koruyor.

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızıNeymar'ın partisine damga vuran Türk kızı
'IŞİD militanları idrarlı kurşunla vurulmalı''IŞİD militanları idrarlı kurşunla vurulmalı'
İnsanı yardımı engellemek için bunu yaptılarİnsanı yardımı engellemek için bunu yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sapık 70 çift

En Çok Okunan Trend Haberler

Uçaktaki ceset denizden çıkarıldı!

Uçaktaki ceset denizden çıkarıldı!

1700 yıllık... Antalya'da ele geçirildi!

1700 yıllık... Antalya'da ele geçirildi!

'Kadın sünneti' nedir, hangi ülkelerde yaygın?

'Kadın sünneti' nedir, hangi ülkelerde yaygın?

Fatih Terim'in kızından çok sert tepki: Yazıklar olsun!

Fatih Terim'in kızından çok sert tepki: Yazıklar olsun!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Selden sonra ortaya çıktılar!

Selden sonra ortaya çıktılar!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
işte adamlar böyle çalışıyor, potansiyel sapıkları takibe alıp deşifre edip suç işlenmeden önlem alabiliyor, Türkiye'de böyle bir birim kurulmalı hemde acilen
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gösterinin sonu kötü bitti

Gösterinin sonu kötü bitti

Belediye Başkanı: IŞİD militanları ülkeye ihanetten idrarlı kurşunla vurulmalı

'IŞİD militanları idrarlı kurşunla vurulmalı'

İnsanı yardımı engellemek için bunu yaptılar

İnsanı yardımı engellemek için bunu yaptılar

Ulaşımın aksamaması için tren raylarını yaktılar

Tren raylarını yaktılar

İnek motosikletliyi yere serdi

İnek motosikletliyi yere serdi

Çatıdan düşen buz kütlesi can aldı

Adım adım ölüme yürüdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.