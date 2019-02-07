Sapığın evinde 70 çift çocuk ayakkabısı bulundu!

Japonya'da çocuk ayakkabıları çalan orta yaşlı bir erkek tutuklandı.
Yerel medya, Makoto Endo adlı 40 yaşındaki erkeğin pedofili eğilimi olduğunu bildiriyor.
Adamın evine yapılan baskında 70 çift çocuk ayakkabısı bulundu. Ayakkabıların Haziran 2017 ila Ağustos 2019 arasında çalındığı belirlendi.
Endo'nun bu kadar çok ayakkabıyı nasıl çaldığı gizemini koruyor.
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