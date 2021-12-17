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Sapık milyarder Jeffrey Epstein hakkında yeni iddialar! Fuhuş ağındaki ortağı ve sevgilisini...

17.12.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reşit olmayan kızların istismar edildiği, geniş bir fuhuş ağı kuran ve genç kızları ünlü isimlere sunan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein ölse de yaptığı iğrençliklerin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Epstein'ın eski sevgilisi Maxvell'i Trump'ın kız arkadaşıyla aldattığı öne sürüldü.

Sapık milyarder Jeffrey Epstein hakkında yeni iddialar! Fuhuş ağındaki ortağı ve sevgilisini...

Kurduğu fuhuş ağına dünyaca ünlü iş insanlarını ve siyasi isimleri de dahil eden ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epsteinın skandalları bitmiyor. Epstein'ın ölümünün ardından davada oklar Epstein'ın kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'e çevrilmişti.

ABD’yi sarsan seks tarikatı ve cinsel istismar davası sürüyor. Fuhuş, insan ticareti ve cinsel istismar suçlarından tutuklandığı hapishanede intihar eden ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in yargılanmasına devam ediliyor.

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Ortaklaşa istismar ettikleri küçük kızların varlığını ilişkileri için sadakatsizlik olarak görmeyen Maxwell, yeni tanıkların ifadesiyle gündemde... Davayla ilgili ilginç detaylar gündeme bomba gibi düştü. Bir dönem ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein ile birliktelik yaşayan Maxvell’in sapık iş insanı tarafından aldatıldığı ortaya çıktı.

FUHUŞ ORTAĞI VE SEVGİLİSİ BİLMİYORMUŞ

Mahkemede tanıklık eden, Epstein'ın eski asistanı Cimberly Espinosa, Epstein'ın sevgilisi Maxwell'e duygusal olarak da ihanet ettiğini açıkladı. 1996 ila 2002 yılları arasında Epstein'a asistanlık eden kadın, işe başladığı ilk zamanlarda Epstein'ın ünlü Norveçli bir ailenin varisi olan Celina Midelfart'la aşk yaşadığını söyledi.

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O dönemde, Maxwell'den tamamen gizli olacak şekilde, Midelfart'a demet demet çiçek gönderdiğini söyledi. İçinde Epstein'ın aşk notları bulunan çiçekleri Midelfart'a ulaştırdığını söyleyen Espinosa, kendisini Epstein'ın hayatının aşkı olarak gören Maxwell'in bu ilişkiden haberi bile olmadığını açıkladı.

Maxwell’in savunma avukatı Christian Everdell, Epstein ve Midelfart’a atıfta bulunarak konuyla ilgili "Romantik bir ilişki olduğu izlenimini edindiniz mi?" dedi. Epinosa ise, "Jeffrey’in ondan hoşlandığını hissettim… Onların bir çift olduklarını, birlikte olduklarını hissettim." dedi.

Norveçli Midelfart'ın, daha sonra Donald Trump'la ilişki yaşamaya başladığını söyleyen asistan, Epstein ve Midelfart'ın o dönemde resmen bir çift olduğunu da belirtti.

Tanık ayrıca, bu romantik ilişkinin dışında da Epstein'ın oldukça aktif ziyaretçileri olduğunu söyledi.

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