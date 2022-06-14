Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Stephen Lancaster isimli adam, Snapchat isimli uygulamada birden fazla sahte hesap yaratarak okul çağındaki kızlarla iletişime geçti. Kızlarla seksüel sohbetlere girdiği ve onlardan müstehcen fotoğraflar talep ettiği ortaya çıkan adam gözaltına alındı. Hakkında 10 yıl hapis isteniyor.

TELEFONUNDA KOCA BİR ARŞİV BULUNDU

46 yaşındaki Lancaster'ın polis tarafından yakalanmasının ardından telefonunda geniş bir medya arşivi bulundu. Çocuklara ait çok sayıda yasa dışı görüntü ve video ele geçirildi. Telefonunda aynı zamanda geniş bir cinsel içerikli sohbet geçmişi bulunan sanığın e-postasında, defalarca farklı sahte hesaplar yarattığını gösteren birçok mail bulundu.

'YARAMAZLIK'

Albümlerinde birçok mayolu çocuk fotoğrafı bulunan sanığın, çocuklara ''Şimdi yaramazlık mı yapacağız?'', ''Göğüslerini görebilir miyim?'' gibi sorulan yönelttiği keşfedildi. Cihazda bulunan tüm uygunsuz görüntüler ve videolar da kurtarıldı.

İTİRAF ETTİ

Avukatı cezasını azaltmak amacıyla Lancaster'ın ajanaslarla çalıştığını ve bu sebeple fotoğraf biriktirdiğini iddia etse de, sanık soruşturmalar esnasında uygunsuz görüntülere ve sahte Snapchat hesaplarına sahip olduğunu itiraf etti. Lancaster daha önce bir kızı cinsel ilişkiye girmeye, göğüslerini göstermeye ve müstehcen görüntülerini göndermeye teşvik etmekten suçlu bulunmuştu.

Bir kızı cinsel ilişkiye girmeye teşvik etmekten iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırılan sanık, ayrıca uygunsuz görüntüler için de eş zamanlı hapis cezasına çarptırıldı.



