Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

14.06.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

46 yaşındaki Stephen Lancaster, fotoğraf paylaşımı için kurulmuş bir sosyal medya platformunda altı takma ad oluşturdu ve genç bir kız gibi davranarak bir kız öğrenciyle müstehcen sohbetler gerçekleştirdi. Lancaster, bir mahkeme duruşmasının ardından iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Stephen Lancaster isimli adam, Snapchat isimli uygulamada birden fazla sahte hesap yaratarak okul çağındaki kızlarla iletişime geçti. Kızlarla seksüel sohbetlere girdiği ve onlardan müstehcen fotoğraflar talep ettiği ortaya çıkan adam gözaltına alındı. Hakkında 10 yıl hapis isteniyor.

TELEFONUNDA KOCA BİR ARŞİV BULUNDU

46 yaşındaki Lancaster'ın polis tarafından yakalanmasının ardından telefonunda geniş bir medya arşivi bulundu. Çocuklara ait çok sayıda yasa dışı görüntü ve video ele geçirildi. Telefonunda aynı zamanda geniş bir cinsel içerikli sohbet geçmişi bulunan sanığın e-postasında, defalarca farklı sahte hesaplar yarattığını gösteren birçok mail bulundu.

'YARAMAZLIK'

iStock-1314173354

Albümlerinde birçok mayolu çocuk fotoğrafı bulunan sanığın, çocuklara ''Şimdi yaramazlık mı yapacağız?'', ''Göğüslerini görebilir miyim?'' gibi sorulan yönelttiği keşfedildi. Cihazda bulunan tüm uygunsuz görüntüler ve videolar da kurtarıldı.

İTİRAF ETTİ

Avukatı cezasını azaltmak amacıyla Lancaster'ın ajanaslarla çalıştığını ve bu sebeple fotoğraf biriktirdiğini iddia etse de, sanık soruşturmalar esnasında uygunsuz görüntülere ve sahte Snapchat hesaplarına sahip olduğunu itiraf etti. Lancaster daha önce bir kızı cinsel ilişkiye girmeye, göğüslerini göstermeye ve müstehcen görüntülerini göndermeye teşvik etmekten suçlu bulunmuştu.

Bir kızı cinsel ilişkiye girmeye teşvik etmekten iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırılan sanık, ayrıca uygunsuz görüntüler için de eş zamanlı hapis cezasına çarptırıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Kendimi iyi hissetmiyorum” dedi! Yolcular panik yaşadı“Kendimi iyi hissetmiyorum” dedi! Yolcular panik yaşadı
Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”
Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktıÖnsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Damat oyunda kaybedince geline düğünde tokat attı

Damat oyunda kaybedince geline düğünde tokat attı

Eski hostes anlattı! “Battaniye altında mastürbasyon..."

Eski hostes anlattı! “Battaniye altında mastürbasyon..."

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Fakir büyümüştü! Genç güzel şimdi 19 yaşında bir milyoner

Fakir büyümüştü! Genç güzel şimdi 19 yaşında bir milyoner

İlginizi Çekebilir

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.