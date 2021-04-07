SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Saracchi açıkladı! Falcao, Inter Miami'ye gidecek

Saracchi açıkladı! Falcao, Inter Miami'ye gidecek

07.04.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'lı Marcelo Saracchi, sarı kırmızılı kulüpten ayrılacağı konuşulan Radamel Falcao'nun yeni adresini açıkladı. Arjantin basınına konuşan Uruguay futbolcu, Falcao'nun önümüzdeki sezon ABD ekibi Inter Miami'de forma giyeceğini işaret etti. Kolombiyalı yıldızın adı devre arasında da ABD ekibiyle anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Saracchi açıkladı! Falcao, Inter Miami'ye gidecek

Galatasaray 'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, takım arkadaşı Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu.

Arjantin basınından Ole'ye açıklamalarda bulunan Saracchi, "Falcao, Arjantin'e geri dönmeyecek. Eski kulübü River Plate'in maçlarını takip ediyor ama River'a dönmeyi düşünmüyor. Önümüzdeki sezon onun MLS ekibi Inter Miami'ye gidebileceğini söyleyebilirim" diyerek yıldız futbolcunun futbol hayatına Amerika'da devam edebileceğinin sinyalini verdi.

35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın adı özellikle devre arası transfer döneminde David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Galatasaray'da şok! Yıldız isim Karagümrük maçında yokGalatasaray'da şok! Yıldız isim Karagümrük maçında yok
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Marcelo Saracchi Radamel Falcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
PAŞAMIZ İSTANBULDAN SIKILDI MİAMİ DE TATİL YAPMAYA KARAR VERDİ. E TABİ ORASI DAHA GÜZEL HEM PARANI AL HEM TATİLİNİ YAP MİS.

En Çok Okunan Haberler

''Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz''

''Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz''

İğrenç olay! Köpek yakaladı, esnaf dövdü

İğrenç olay! Köpek yakaladı, esnaf dövdü

Futbolcunun yaşı herkesi şaşkına çevirdi

Futbolcunun yaşı herkesi şaşkına çevirdi

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok!

Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok!

Real Madrid, Ozan Kabak'ı üzdü

Real Madrid, Ozan Kabak'ı üzdü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.