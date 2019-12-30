Saracchi'nin Galatasaray'a transferini açıkladılar

Galatasaray'ın sol bek için Marcelo Saracchi transferinde mutlu sona ulaştığı belirtildi.

Kicker'de yer alan haberde, Saracchi'nin 1.5 yıllık kiralık olarak Galatasaray'da forma giyeceği duyuruldu. 21 yaşındaki oyuncu için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun olmadığı kaydedildi.

KİRALAMA ÜCRETİ YOK

Galatasaray, Leipzig'in 12 milyon Euro'ya River Plate'ten satın aldığı genç futbolcu için Alman kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek ve yapılan anlaşma gereği sadece oyuncunun maaşını karşılayacak. Saracchi bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti.

