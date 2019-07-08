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Sarah Jessica Parker’dan taciz açıklaması

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SİNEMA TV  | 08.07.2019 09:00 | Son Güncelleme

Sarah Jessica Parker’dan olay yaratan açıklama: “büyük bir sinema yıldızının” sette “uygunsuz davranışına” maruz kaldığını açıkladı.

Sarah Jessica Parker’dan taciz açıklaması

53 yaşındaki deneyimli oyuncu Sarah Jessica Parker da #MeToo hareketine katıldı. Parker: “büyük bir sinema yıldızının uygunsuz davranışlarına” maruz kaldığını açıkladı. Kariyerinin başında cinsel tacize maruz kaldığını söyleyen yıldız oyuncu, olayın hangi projede yaşandığını söylemedi.

NPR’ın Fresh Air adlı radyo programına konuk olan Parker, #MeToo hareketinin küresel bir etki yaratmasından sonraki aylarda kendisine “uygunsuz davranan sayısız erkeğe” dair olayları hatırlamaya başladığını söyledi.

Sex and the City dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu çalışmaya devam etmek için bu olayı savuşturduktan sonra görmezden gelmek zorunda kaldığını da belirterek şöyle konuştu;
Dürüst olmak gerekirse mahremimde tuttuğum bu olaylarla ilgili neden daha cesur olmadığımı da bu hadiselerin beni neden yıkmadığını da bilemiyorum.

Parker sadece bir kez böyle bir durumla ilgili harekete geçtiğini ve “sadece uygunsuz davranmakla kalmayıp kontrattaki yükümlülüklerini de yerine getirmeyen” birini ajansına şikayet ettiğini söyledi.
Parker bu kişinin kim olduğuna dair daha fazla bilgi vermedi. Parker, “Ajansıma yaptığım şikayetin ardından her şey değişti” diye konuştu.

53 yaşındaki oyuncu birkaç ay önce kendisinin de “cinsel tacizden payını aldığını” söylemiş ancak ayrıntı vermemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sarah Jessica Parker MeToo Sex and the City

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