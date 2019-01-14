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Sarah Silverman'ın dekoltesi olay oldu! Bird Box filmine gönderme

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 14.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

48 yaşındaki Amerikalı komedyen ve oyuncu Sarah Silverman, California'da düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'ne derin dekolteli elbisesiyle damga vurdu.

Sarah Silverman'ın dekoltesi olay oldu! Bird Box filmine gönderme

Sarah Silverman, California, Santa Monica'da düzenlenen Critics' Choice Award'a (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) katıldı.

48 yaşındaki komedyen, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen ödül töreni için siyah bir tuvalet tercih etmişti.

Kabarık etekli ve payetlerle süslü bir tuvalet giyen Silverman'ın derin göğüs dekoltesi, tüm bakışları üzerine çekti.

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Basın mensuplarına uzun uzun poz veren Amerikalı komedyen, görünümünü hafif bir makyaj ve zarif takılarla tamamlamıştı.

Güzel oyuncu, "En iyi Korku-Bilimkurgu Filmi" kategorisinde ödül kazanan yapımı anons etmek için sahneye çıktı.

Son günlerce çokça konuşulan Bird Box filmine gönderme yapmak için gözleri bağlı olarak sahneye çıkan Silverman, konuklardan bol bol alkış aldı.

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Silverman bir süre gözleri bağlı durduktan sonra kazanan filmi açıklamak için göz bağını çıkardı.

Silverman, ödülün A Quiet Place filmine gittiğini duyurdu.

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Sarah Silverman Sarah Silverman dekolte

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