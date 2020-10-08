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Sarah Silverman, Mark Ruffalo gibi isimler ABD Başkanlık seçimlerinde oy verme çağrısı için soyundu

08.10.2020 11:12 | Son Güncelleme:
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Sarah Silverman, Mark Ruffalo gibi isimler ABD Başkanlık seçimlerinde oy verme çağrısı için soyundu

Önümüzdeki ay gerçekleşecek olan ABD Başkanlık seçimleri için Hollywood ünlüleri oy verme çağrısı için soyundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşan başkanlık seçimleri ünlü isimleri harekete geçirdi. Aralarında Sarah Silverman ve Naomi Campbell gibi isimlerin olduğu bir grup Hollywood ünlüsü oy verme çağırısını çıplak bir şekilde yaptı. Postayla gönderilen oy pusulalarında nasıl oy verileceğini açıklayan videoda 49 yaşındaki Sarah ve 50 yaşındaki Naomi, "çıplak oy pusulası" hakkında dikkat çekmeye çalıştı.

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Amerika’da önemli seçime sayılı günler kaldı. Trump karşıtı ünlü isimler bu yıl seçmenleri “çıplak” oy pusulaları konusunda uyarmak için kıyafetlerini çıkararak video çekti. Ünlü isimler, seçmen kartlarını doğru şekilde doldurulmaları ve doğru sayıda zarfa yerleştirilmesi için dikkat çekmeye çalıştı.

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Sarah Silverman, Mark Ruffalo, Chelsea Handler, Naomi Watts, Josh Gad, Chris Rock gibi ünlü isimler bu konuya dikkat çekmek için soyundular.

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