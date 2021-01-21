Saray mutfağından çıkan birbirinden nefis 3 Osmanlı dondurması!

Osmanlı'da hoşaf ve şerbetler buzdan oyulmuş kaselerde servis edilirdi. Süt, şeker, bal, pekmez, portakal şurubu, şıra ve yoğurt benzeri buz ya da karla karıştırılarak elde edilen dondurmaların atası 'Karsambaç'tır. Yaz aylarında Osmanlı saraylarında sıkça üretilir ve tüketilirdi. Bugün size Osmanlı mutfağından çıkan köklü dondurma tariflerini sizlerle paylaşıyoruz.
5 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı salep
1.5 su bardağı şeker
150 gr tahin
Yapılışı
Adım 1
Sütü ocağa koyarak kaynamaya bırakın.
Adım 2
Kaynayan süte şeker ve salebi iyice karıştırarak 10 dakika kadar daha pişirin.
Adım 3
Ocağın altını kapattıktan sonra karışımı başka bir tencereye daha sonra yeniden eski tencereye boşaltarak 5 dakika bu işlemi uygulayın ve karışımı soğutun.
Adım 4
Daha sonra soğuyan karışımı buzdolabında bir gün bekletin.
Adım 5
Bekleyen karışımı varsa dondurma makinesinde yoksa elinizle karıştırmaya başlayın.
Adım 6
Hazır hale gelen dondurmanıza ezdiğiniz tahin helvasını karıştırın.
Adım 7
Buzdolabına koyun ve dondurun.
Püf Noktası
Dondurmanızı servis ederken üzerine helva serpiştirebilirsiniz.
5 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı salep
1.5 su bardağı şeker
100 gr ceviz içi
1 çay bardağı pekmez
Yapılışı
Adım 1
Sütü ocağa koyup kaynatın.
Adım 2
Şeker ve salepi birbirine iyice karıştırın.
Adım 3
Şeker ve salep karışımını kaynayan süte ilave edin.
Adım 4
Ocağın altını kapadıktan sonra sütlü karışımı bir başka tencereye daha sonra da eski tencereye boşaltarak 5 dakika boyunca aynı işlemi devam ettirerek soğutun.
Adım 5
Soğuyan karışımı buzdolabına kaldırın ve bir gün bekletin.
Adım 6
Bekleyen karışımı var ise dondurma makinesine koyarak yoksa elle karıştırın.
Adım 7
Ceviz içini robottan geçirin.
Adım 8
Toz haline gelen cevizleri pekmeze katın.
Adım 9
Kıvam almak üzere olan dondurmanıza pekmezli, cevizli karışımı ekleyerek servis edin.
4 su bardağı ev yapımı elma suyu
2 adet karanfil
1 dilim portakal kabuğu
1 dal tarçın
1 çay bardağı badem
Yapılışı
Adım 1
Ev yapımı elma suyundan 4 bardak alın ve tencereye koyun.
Adım 2
2 karanfil, bir şerit portakal kabuğu ve çubuk tarçını ekleyin.
Adım 3
10 dakika boyunca kaynatın.Biraz dinlendikten sonra dondurucuya atın.
Adım 4
Üzerini badem ile süsleyerek servis edin.
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