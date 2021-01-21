Saray mutfağından çıkan birbirinden nefis 3 Osmanlı dondurması!

yüzyılda Avrupa'da ünlenen Osmanlı şerbetleri aynı dönemde İngiltere, Fransa ve İtalya'ya ihraç edildi. İtalyanlar 17. yüzyılın ortalarına doğru hazırlanan şerbetlerle meyveli dondurmalara, şerbet kelimesinden esinlenerek 'Sorbetto' adını verdiler. Günümüzde bu ülkelerde meyveli dondurmaya Sorbe deniliyor.

Osmanlı'da hoşaf ve şerbetler buzdan oyulmuş kaselerde servis edilirdi. Süt, şeker, bal, pekmez, portakal şurubu, şıra ve yoğurt benzeri buz ya da karla karıştırılarak elde edilen dondurmaların atası 'Karsambaç'tır. Yaz aylarında Osmanlı saraylarında sıkça üretilir ve tüketilirdi. Bugün size Osmanlı mutfağından çıkan köklü dondurma tariflerini sizlerle paylaşıyoruz.

TAHİN HELVALI DONDURMA TARİFİ

5 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı salep

1.5 su bardağı şeker

150 gr tahin

Yapılışı

Adım 1

Sütü ocağa koyarak kaynamaya bırakın.

Adım 2

Kaynayan süte şeker ve salebi iyice karıştırarak 10 dakika kadar daha pişirin.

Adım 3

Ocağın altını kapattıktan sonra karışımı başka bir tencereye daha sonra yeniden eski tencereye boşaltarak 5 dakika bu işlemi uygulayın ve karışımı soğutun.

Adım 4

Daha sonra soğuyan karışımı buzdolabında bir gün bekletin.

Adım 5

Bekleyen karışımı varsa dondurma makinesinde yoksa elinizle karıştırmaya başlayın.

Adım 6

Hazır hale gelen dondurmanıza ezdiğiniz tahin helvasını karıştırın.

Adım 7

Buzdolabına koyun ve dondurun.