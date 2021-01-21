YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Saray mutfağından çıkan birbirinden nefis 3 Osmanlı dondurması!

Saray mutfağından çıkan birbirinden nefis 3 Osmanlı dondurması!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 21.01.2021 16:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı'da dondurma başlangıçta “ev dondurmacılığı” şeklinde ev ve tekke gibi alanlarda yapılmış, daha sonra ise sokağa taşınarak yaz günlerinin aranan tatlısı olmuştur. Dondurma, başlangıçta muhallebici, helvacı, fındıkçı, kestaneci, kahveci gibi esnaflar tarafından satılırken daha sonra meslek haline geldi. Bugün size geçmişi Osmanlı'ya dayanan ait üç nefis dondurma tarifi vereceğiz.

  1. yüzyılda Avrupa'da ünlenen Osmanlı şerbetleri aynı dönemde İngiltere, Fransa ve İtalya'ya ihraç edildi. İtalyanlar 17. yüzyılın ortalarına doğru hazırlanan şerbetlerle meyveli dondurmalara, şerbet kelimesinden esinlenerek 'Sorbetto' adını verdiler. Günümüzde bu ülkelerde meyveli dondurmaya Sorbe deniliyor.

Osmanlı'da hoşaf ve şerbetler buzdan oyulmuş kaselerde servis edilirdi. Süt, şeker, bal, pekmez, portakal şurubu, şıra ve yoğurt benzeri buz ya da karla karıştırılarak elde edilen dondurmaların atası 'Karsambaç'tır. Yaz aylarında Osmanlı saraylarında sıkça üretilir ve tüketilirdi. Bugün size Osmanlı mutfağından çıkan köklü dondurma tariflerini sizlerle paylaşıyoruz.

TAHİN HELVALI DONDURMA TARİFİ

5 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı salep
1.5 su bardağı şeker
150 gr tahin

Yapılışı

Adım 1
Sütü ocağa koyarak kaynamaya bırakın.

Adım 2
Kaynayan süte şeker ve salebi iyice karıştırarak 10 dakika kadar daha pişirin.

Adım 3
Ocağın altını kapattıktan sonra karışımı başka bir tencereye daha sonra yeniden eski tencereye boşaltarak 5 dakika bu işlemi uygulayın ve karışımı soğutun.

Adım 4
Daha sonra soğuyan karışımı buzdolabında bir gün bekletin.

Adım 5
Bekleyen karışımı varsa dondurma makinesinde yoksa elinizle karıştırmaya başlayın.

Adım 6
Hazır hale gelen dondurmanıza ezdiğiniz tahin helvasını karıştırın.

Adım 7
Buzdolabına koyun ve dondurun.

Püf Noktası
Dondurmanızı servis ederken üzerine helva serpiştirebilirsiniz.

CEVİZLİ PEKMEZLİ DONDURMA

5 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı salep
1.5 su bardağı şeker
100 gr ceviz içi
1 çay bardağı pekmez

Yapılışı

Adım 1
Sütü ocağa koyup kaynatın.

Adım 2
Şeker ve salepi birbirine iyice karıştırın.

Adım 3
Şeker ve salep karışımını kaynayan süte ilave edin.

Adım 4
Ocağın altını kapadıktan sonra sütlü karışımı bir başka tencereye daha sonra da eski tencereye boşaltarak 5 dakika boyunca aynı işlemi devam ettirerek soğutun.

Adım 5
Soğuyan karışımı buzdolabına kaldırın ve bir gün bekletin.

Adım 6
Bekleyen karışımı var ise dondurma makinesine koyarak yoksa elle karıştırın.

Adım 7
Ceviz içini robottan geçirin.

Adım 8
Toz haline gelen cevizleri pekmeze katın.

Adım 9
Kıvam almak üzere olan dondurmanıza pekmezli, cevizli karışımı ekleyerek servis edin.

ELMALI SORBE TARİFİ

4 su bardağı ev yapımı elma suyu
2 adet karanfil
1 dilim portakal kabuğu
1 dal tarçın
1 çay bardağı badem

Yapılışı

Adım 1
Ev yapımı elma suyundan 4 bardak alın ve tencereye koyun.

Adım 2
2 karanfil, bir şerit portakal kabuğu ve çubuk tarçını ekleyin.

Adım 3
10 dakika boyunca kaynatın.Biraz dinlendikten sonra dondurucuya atın.

Adım 4
Üzerini badem ile süsleyerek servis edin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Lezzetiyle şaşkına döneceğiniz elmalı kek tarifi! İçindeki limon rendesi...Lezzetiyle şaşkına döneceğiniz elmalı kek tarifi! İçindeki limon rendesi...
MasterChef'e damga vuran özel lezzet!MasterChef'e damga vuran özel lezzet!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Tatil pozlarıyla olay oldular

Tatil pozlarıyla olay oldular

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Anne eli değmiş gibi... İki renkli dumanı üstünde kek tarifi

Anne eli değmiş gibi... İki renkli dumanı üstünde kek tarifi

Kaloriyi roket gibi fırlatıyor! Salataya koyduğunuzda pişman olacağınız 6 gıda

Kaloriyi roket gibi fırlatıyor! Salataya koyduğunuzda pişman olacağınız 6 gıda

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Elma hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! İşte kaç tane yediğinizi unutturacak tarif

Elma hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! İşte kaç tane yediğinizi unutturacak tarif

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kıvamı taş gibi, mayası tam tutan yoğurt nasıl yapılır?

Kıvamı taş gibi, mayası tam tutan yoğurt nasıl yapılır?

Tatlı kriziniz son bulacak! Bakın nasıl hazırlanıyor

Tatlı kriziniz son bulacak! Bakın nasıl hazırlanıyor

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Diğer Haberler

Anne eli değmiş gibi... İki renkli dumanı üstünde kek tarifi

Anne eli değmiş gibi... İki renkli dumanı üstünde kek tarifi

Usta şefin elinden klasik cheesecake tarifi! Kremsi ve pürüzsüz dokusu için...

Usta şefin elinden klasik cheesecake tarifi! Kremsi ve pürüzsüz dokusu için...

Lezzetiyle şaşkına döneceğiniz elmalı kek tarifi! İçindeki limon rendesi...

Lezzetiyle şaşkına döneceğiniz elmalı kek tarifi! İçindeki limon rendesi...

Yağ yakıcı çay tarifi ile kas kaybetmeden kilolarınızdan kurtulun!

Yağ yakıcı çay tarifi ile kas kaybetmeden kilolarınızdan kurtulun!

5 dakikada yapılıyor, aylarca bozulmuyor! Organik tereyağı tarifi

5 dakikada yapılıyor, aylarca bozulmuyor!

Un kurabiyesi için nefis tarif! Kolay malzemeleri ile hafızanıza kazınacak

Çay saatinizi şölene dönüştürecek nefis tarif!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.