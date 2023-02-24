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Bu da nasıl yazılır, bu da yazımı nasıl olmalıdır? Bu da ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

17.02.2023 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime bakımından oldukça zengin sözcük haznesine sahiptir. Gerek geçmişten gelen kelimelerini koruması gerek diğer birçok dillerle yaptığı alışverişler sonucu zenginliğe ulaşmıştır. Kelime çeşitliliği kullanım kolaylığı sağlasa da yazım ve telaffuz hatalarının da oluşmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle de bağlaç ve eklerin karıştırılması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Bu da kelimesi de "-dA" ile kullanılması dolayısıyla sıklıkla karıştırılır. Peki, bu da yazımı nasıl olmalıdır?

Bu da nasıl yazılır, bu da yazımı nasıl olmalıdır? Bu da ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelime bakımından oldukça köklü ve zengindir. Kelimelerin zenginliği günlük hayatta yenilikler de sağlamıştır. Geçmişten günümüze birçok ek ve yapıya sahip farklı sözcükleri de beraberinde getirmiştir. Birçok kelimenin anlam bakımından zenginliğinin olması o kelimenin cümlede farklı anlamlarda kullanılmasına sağlar. Sözcük dağarcığının zengin bir hâl alması yazım yanlışlarını ve telaffuz hatalarını oluşturur. Bu nedenle bazı kelimeler yanlış yazılabilir ya da yanlış telaffuz edilebilir.

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Bu da nasıl yazılır?

Sadece birleşik kelimeler ve fiiller değil aynı zamanda bazı ek ve bağlaçla birlikte kullanılan kelimeler de hatalı yazılır. Bu da sözcüğü gün içerisinde pek çok yerde kullanım görür. Bu da yazımı ise "-da,-de" eklerinin doğru yazılış yerlerinde göre değişim gösterir. TDK'ye göre "-da" bağlaç görevinde ise ayrı, ek görevinde ise birleşik yazılır. Bu da sözcüğü halk arasında sık sık cümle içerisinde geçer. Bundan dolayı "Bu da ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılı?" sorularının akıllarda yer edinmesine sebep olur. Kimi zaman farklı anlamlara gelebilen bu da TDK kurallarına göre genellikle ayrı kullanılır. Dahi anlamına geldiğinde ayrı yazılması gerekir. Böylece doğru yazım sağlanmış olacaktır.

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Bu da bitişik mi yazılır?

Dahi anlamı taşıyan bu da sözcüğünü pek çok cümlede incelemek mümkündür. "-de, -da" eklerinin geçmişten bugüne halk arasında yazımı ve doğrusu sık sık karıştırılır. Bu da doğru yazılışı ile örnek cümleler:

  • Bu da mı başımıza gelecekti? (Doğru kullanım)
  • Olacaklara bu da mı dâhildi de ben bilmiyordum? (Doğru kullanım)
  • Bu da bir olay buldu mu kaçacak yer arıyordu. (Doğru kullanım)
  • Buda mı genel konulara dâhildi? (Yanlış kullanım)
  • Yeni açılan sergiye buda mı gelecekti? (Yanlış kullanım)
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