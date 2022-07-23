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Sarhoş bir şekilde araba kullanırken yakalandı! Taylandlı keşişin açıklaması şoke etti

23.07.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'da gerçekleşen olayda bir keşiş, sarhoş halde araba kullanmaktan tutuklandı. Yaşlı adam, direksiyon başında sarhoş yakalanmasına inanılmaz bir bahane buldu. Keşiş, viskinin COVID-19'u önlediğini iddia etti. Aforoz edilip edilmediği ya da hukuki bir ceza alıp almadığı henüz bilinmiyor.

Sarhoş bir şekilde araba kullanırken yakalandı! Taylandlı keşişin açıklaması şoke etti

Çarşamba günü Tayland'ın kuzeyindeki Loei eyaletinde meydana gelen olayda, yaşlı bir keşiş sarhoş halde araç kullanırken yakalandı. Yapılan açıklamada sarhoş adamın memurlara viskinin COVID-19'a yakalanmasını engellediğini söylediği iddia edildi.

HALK ALARMA GEÇTİ

63 yaşındaki Budist keşiş Phra Thanakorn'un bir pazarda tökezleyerek dolanıp yerel halktan para isterken görüldü. Daha sonra pazardan ayrılıp kamyonetine bindi. Yerel yasalara göre keşişlerin içkiye dokunmaları yasak olduğundan yerel halk, keşişin bu hali üzerine alarma geçti ve polise haber verdi.

KONUŞMAKTA ZORLANIYORDU

rahip

Polis Yarbay Peerapong Raksi, "Sakinler bize bir keşişin pazarda kargaşaya neden olduğunu söylediler, biz de kontrol etmeleri için bazı memurlar gönderdik" dedi. Konuşmakta ve yürümekte zorlanan sarhoş keşiş, "Viskiyle birlikte bir dilim limon aldım ama şoförümüz kaza geçirdiği için arabayı ben kullanmak zorunda kaldım" dedi.

''BAĞIŞIKLIK KAZANDIRIYOR''

Yapılan alkol testi, Thanakorn'un alkolün etkisi altında olduğunu doğruladı. Tuhaf davranışının nedeni sorulduğunda Thanakorn, viskinin koronavirüse karşı bağışıklık sağlamaya yardımcı olduğunu iddia etti.

AFOROZ EDİLMESİ ÖNERİLDİ

Olayın ardından yetkililer, durumu bildirmek için Thanakorn'un çalıştığı Mabinthabat Tapınağı'ndaki başrahiple temasa geçtiler ve Thanakorn'un yasaları ihlal ettiği için keşişlikten aforoz edilmesini önerdiler.

HAPİS YATABİLİR

sarhoş

Keşişin, 200.000 baht'a (yaklaşık 5.500 dolar) kadar para cezası ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilecek sarhoş araç kullanmaktan da cezalandırılıp cezalandırılmadığı henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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