Sarhoş insan ne görür, aslında nedir?

Kafalar biraz güzel olunca bambaşka diyarlarda kahramanlığınızı ilan ettiğinizi biliyoruz. Normalde söylenmeyen şeyler söylenir. Girilmemesi gereken konulara girilir. Dünyanın en kolay işi zor gelir ama en zor işini 1 dakikada yapabileceğinizi sanarsınız. Ya da sessizce bir köşede uyursunuz. En kötüsü de ertesi gün uyanıp yaptıklarınızı düşünüp 'Ben bunu nasıl yaptım ya!' diye hayıflanmak olabilir.

Bu nedenle o gece yaşananları o gecede bırakıp bir daha alkolün dozunu fazla kaçırmamak için kendinize büyük bir söz vermeniz gerebilir. İşte bu illüstrasyonlar sarhoş insanlarla ayık insanların sıradan şeyleri nasıl algıladıklarını en net ve komik haliyle gözler önüne sermiş. Gelin hep birlikte bakalım.

Not: Alkol zararlıdır. İçmemenizi tavsiye ederiz.

O barmen sizin psikoloğunuz değil!

Uygunsuz bir şey yaparken hissedilen...

Bir kahraman gibi...

Her fotoğrafta güzel çıktığını sanmak...

En basit şey bile zorlaşır!

Alkolün fazlası zarardır!

Ah o baş dönmesi...

Bir anda bilim insanı olunur!

Her yer uyunacak alana dönüşür!

Tuvaletteyken...

Ufak şeyler abartılır!



