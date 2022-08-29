Sarhoş olmadığını kanıtlaması gerekti! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Evinden yaklaşık bir mil uzakta başka bir araca çarpması üzerine ihbar edilen Amy, polisler tarafından yakalandığında gözleri sulu ve kanlıydı. Ayık olduğunu test etmek için park yeri işareti boyunca düz yürümesi talep edildiğinde Amy birden yürümekten vazgeçip dans etmeye başlayınca olanlar oldu.

''BALE HOCAM GİBİ KONUŞUYORSUN''

Talimatları takip etmekte güçlük çektiği ve neredeyse düşecekmiş gibi ayakları üzerinde dengesiz olduğu bildirilen Amy, onu test eden memura, "Bale hocam gibi konuşuyorsun, bu yüzden kulağa doğru geliyor" diyerek onu tiye aldı.

İLK DEĞİLDİ

Amy'nin alkol testi, yetkililer tarafından kabul edilmedi. Olay emniyete intikal edince, kendisinin daha önce 2019 yılında da benzer şekilde başka bir olay üzerine alkol testine tabi tutulduğu ve kendisiyle sorun yaşandığı ortaya çıktı.



