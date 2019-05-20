Mynet Trend

Sarhoş yolcu, uçağı birbirine kattı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

Bir hava yolu şirketinin Barcelona-Kiev seferini yapan uçakta sarhoş yolcu rezaleti yaşandı.

Görgü tanıklarının sosyal medya paylaşımına göre, uçuş sırasında alkollü olduğu belirtilen ve diğer yolculara saldıran Ukraynalı bir kadın yolcu zorlukla zapt edilebildi. Diğer yolculara yüksek sesle küfür eden, yumruk ve tekme atan yolcu, kendisini uyaran ve sakinleştirmek isteyen diğer yolculara ve hosteslere de saldırdı.

Olayın başlangıcını anlatan bir görgü tanığı, “Uçuş boyunca viski içiyordu. Uyarılara aldırış etmedi. Yanındaki yolculara, yabancı ülke vatandaşı oldukları gerekçesiyle sataştı” dedi.

Alkollü yolcunun, uçağın Ukrayna’ya inmesinin ardından polise teslim edildiği belirtildi.

(DHA)

PARTNERSürpriz aşktan ilk fotoğrafSürpriz aşktan ilk fotoğraf
Hamile kaldı! Bir mucize gerçekleştiHamile kaldı! Bir mucize gerçekleşti
Annesinin canlı canlı gömdüğü bebeği kurtardıAnnesinin canlı canlı gömdüğü bebeği kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uçak şarhoş kadın

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

Bağdat Caddesi karıştı! Galatasaray taraftarlarına saldırı!

Bağdat Caddesi karıştı! Galatasaray taraftarlarına saldırı!

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım!

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kaldı! Bir mucize gerçekleşti

Hamile kaldı! Bir mucize gerçekleşti

Annesinin canlı canlı gömdüğü bebeği kurtardı

Annesinin canlı canlı gömdüğü bebeği kurtardı

7 çocuğu arabada kapalı bırakan anneye gözaltı şoku!

7 çocuğu arabada kapalı bırakan anneye gözaltı şoku!

Çin'de savaş uçağı yerleşim yerine düştü! Korkunç anlar böyle görüntülendi

Savaş uçağı yerleşim yerine böyle düştü!

O liderden önemli 'kürtaj' açıklaması

O liderden önemli 'kürtaj' açıklaması

Yaşlı adamın 240 metrede korku dolu anları

Yaşlı adamın korku dolu anları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.