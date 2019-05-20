Sarhoş yolcu, uçağı birbirine kattı

Görgü tanıklarının sosyal medya paylaşımına göre, uçuş sırasında alkollü olduğu belirtilen ve diğer yolculara saldıran Ukraynalı bir kadın yolcu zorlukla zapt edilebildi. Diğer yolculara yüksek sesle küfür eden, yumruk ve tekme atan yolcu, kendisini uyaran ve sakinleştirmek isteyen diğer yolculara ve hosteslere de saldırdı.

Olayın başlangıcını anlatan bir görgü tanığı, “Uçuş boyunca viski içiyordu. Uyarılara aldırış etmedi. Yanındaki yolculara, yabancı ülke vatandaşı oldukları gerekçesiyle sataştı” dedi.

Alkollü yolcunun, uçağın Ukrayna’ya inmesinin ardından polise teslim edildiği belirtildi.

(DHA)

