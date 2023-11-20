SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sarı-Kırmızılılar'ın efsanesi Muslera, Galatasaray'a 'evet' demedi! Sezon sonunu işaret etti

Sarı-Kırmızılılar'ın efsanesi Muslera, Galatasaray'a 'evet' demedi! Sezon sonunu işaret etti

20.11.2023 09:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır Galatasaray'da görev yapan Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona ererken. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli file bekçisinin kontratını uzatmak için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yapılan görüşmelerde yönetimin, 37 yaşındaki Muslera'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

"KARARIMI SEZON SONU VERECEĞİM"

300123_Galatasaray_s_Uruguayan_goalkeeper_Fernando_Muslera_1920

Galatasaray'a hizmet etmekten onur duyduğunu dile getiren, fakat ülkesine dönme düşüncesi de olan deneyimli eldivenin yönetime, "Burası yuvam. Ancak; geleceğimle ilgili kararı sezon sonunda vermeyi düşünüyorum" şeklinde cevap verdiği öğrenilirken bu yanıt herkesi şaşırttı.

EFSANELER ARASINDA...

thumbs_b_c_278b288dc3b65bdf26bc952f3001247c

Galatasaray formasıyla 478 kez sahaya çıkan Fernando Muslera, kulübün unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. 2 maçta daha oynaması halinde Muslera, 479 kez Galatasaray'da oynayan Sabri Sarıoğlu'nu geride bırakacak. Bu alanda Bülent Korkmaz, 588 karşılaşmayla zirvede bulunuyor.

TARAFTAR: TAKIMDA KALSIN

GettyImages-1359298812

Galatasaray taraftarları, 2014'te 18 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan ve şu anda 1.5 milyon Euro değer biçilen Muslera'nın takımda kalması yönünde paylaşımlar yapıyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray UEFA'ya gitti, o hakemin kariyeri bitti! Galatasaray UEFA'ya gitti, o hakemin kariyeri bitti!
Mafya peşine düştü! G.Saray'ın yıldızına ölüm tehditleri yağıyorMafya peşine düştü! G.Saray'ın yıldızına ölüm tehditleri yağıyor
Ağlayarak oyundan çıktı! Kartal'da bir sakat daha..Ağlayarak oyundan çıktı! Kartal'da bir sakat daha..
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray muslera yaşında uz sezon kulübün
En Çok Okunan Haberler
Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli oldu

Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli oldu

Can havliyle telsize koştu! Gemideki dehşet anları ortaya çıktı: 'Biri bize yardım etsin'

Can havliyle telsize koştu! Gemideki dehşet anları ortaya çıktı: 'Biri bize yardım etsin'

Mafya peşine düştü! G.Saray'ın yıldızına ölüm tehditleri yağıyor

Mafya peşine düştü! G.Saray'ın yıldızına ölüm tehditleri yağıyor

İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

G.Saray taraftarı heyecanlanmıştı! İlkay Gündoğan kendi ağzıyla açıkladı

G.Saray taraftarı heyecanlanmıştı! İlkay Gündoğan kendi ağzıyla açıkladı

Galatasaray UEFA'ya gitti, o hakemin kariyeri bitti!

Galatasaray UEFA'ya gitti, o hakemin kariyeri bitti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.