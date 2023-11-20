Sarı-Kırmızılılar'ın efsanesi Muslera, Galatasaray'a 'evet' demedi! Sezon sonunu işaret etti

Yapılan görüşmelerde yönetimin, 37 yaşındaki Muslera'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

"KARARIMI SEZON SONU VERECEĞİM"

Galatasaray'a hizmet etmekten onur duyduğunu dile getiren, fakat ülkesine dönme düşüncesi de olan deneyimli eldivenin yönetime, "Burası yuvam. Ancak; geleceğimle ilgili kararı sezon sonunda vermeyi düşünüyorum" şeklinde cevap verdiği öğrenilirken bu yanıt herkesi şaşırttı.

EFSANELER ARASINDA...

Galatasaray formasıyla 478 kez sahaya çıkan Fernando Muslera, kulübün unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. 2 maçta daha oynaması halinde Muslera, 479 kez Galatasaray'da oynayan Sabri Sarıoğlu'nu geride bırakacak. Bu alanda Bülent Korkmaz, 588 karşılaşmayla zirvede bulunuyor.

TARAFTAR: TAKIMDA KALSIN

Galatasaray taraftarları, 2014'te 18 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan ve şu anda 1.5 milyon Euro değer biçilen Muslera'nın takımda kalması yönünde paylaşımlar yapıyor.





