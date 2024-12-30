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Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi takımı öve öve bitiremedi, taraftar mest oldu! "Galatasaray için ölürüm"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.12.2024 08:30
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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Roland Sallai, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamalarla taraftarı adeta mest etti. İşte detaylar...

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi takımı öve öve bitiremedi, taraftar mest oldu! "Galatasaray için ölürüm"
Roland Sallai

Roland Sallai

MAC Macaristan
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, kulübün Youtube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılı kulübü öve öve bitiremeyen Sallai, "Florya’nın suyundan ne kadar varsa içmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA ÖVGÜLER...

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“Stadyuma yakın bir yerde oturuyorum. İnanılmaz bir stadyumumuz var, onu izlemek çok keyifli. Ali Sami Yen'in atmosferini daha önce orada oynayan arkadaşlarımdan duymuştum. En iyilerinden biri değil, en iyisi olduğunu duymuştum. Özellikle derinde olduğumuz bölümde taraftarlarımız ortaya çıkıyorlar. Trabzonspor maçı örnek. Ekstra oyuncu gibi taraftarımız yardımcı oldu bize. Gol onlar sayesinde geldi."

"Şu anda futbola odaklıyım ve şampiyon olmak istiyorum. Florya’nın suyundan ne kadar varsa içmek istiyorum."

"GALATASARAY İÇİN ÖLÜRÜM"

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"Kerem Aktürkoğlu için efsane diyebiliriz aslında. Takım arkadaşlarımdan da görüyorum onun özel gol kutlamasını var: Harry Potter. 7 numaralı forma için elimden geleni yapmaya hazırım. Galatasaray için ölmeye hazırım."

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