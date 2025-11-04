Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Victor Osimhen tüm Avrupa'ya anlattı! "Bunu Galatasaray'da ilk kez gördüm"

Galatasaray’ın golcü yıldızı Victor Osimhen, Ajax maçı öncesinde UEFA’ya özel bir röportaj verdi. Nijeryalı forvet, kariyer hedeflerinden Galatasaray ile kurduğu güçlü bağa, zorlu çocukluk yıllarından Şampiyonlar Ligi hedeflerine kadar birçok konuda içten açıklamalarda bulundu.

“GALATASARAY AVRUPA’DA SES GETİRECEK”

Bu sezon Devler Ligi’ne üç golle etkileyici bir başlangıç yapan Osimhen, artık Avrupa sahnesinde adlarını duyurma zamanı geldiğini söyledi. Nijeryalı golcü, Galatasaray formasıyla büyük hedeflere odaklandıklarını vurguladı:

"Buraya gelirken başkanla konuştum. Amacımız Avrupa'da iz bırakmak. Türkiye'de yıllardır ligi domine ediyoruz ama artık Avrupa’da da kendimizi göstermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak harika bir duygu. Artık bu platformda 'Galatasaray burada' dedirtecek işler yapmanın zamanı geldi."

“BUNU DAHA ÖNCE GÖRMEDİM”

Osimhen, Galatasaray taraftarının kendisine gösterdiği ilginin kariyerinde eşi benzeri olmadığını dile getirdi. Transfer sürecinde yaşadığı o unutulmaz karşılama anını hâlâ hatırladığını söyleyen yıldız oyuncu, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"İstanbul’a geldiğim gece, hayatımda görmediğim bir sevgi vardı. Gece 2-3 gibi havaalanında binlerce kişi… Eşleriyle, çocuklarıyla evde olmaları gerekirken beni bekliyorlardı. Böyle bir sevgiyi görünce, ‘Bu armanın hakkını vereceğim’ dedim. Bu kulübü gerçekten seviyorum. İyi günde de kötü günde de Galatasaray için savaşacağım."

"BEN YAPABİLDİYSEM SİZ DE YAPARSINIZ"

Lagos’un Olusosun bölgesinde büyüyen Osimhen, çocukluk döneminde yaşadığı zorlukların onu bugünkü güçlü karakterine dönüştürdüğünü anlattı. Henüz küçük yaşlarda ailesine destek olmak zorunda kaldığını ifade eden yıldız futbolcu, yaşadığı mücadeleyi şöyle aktardı:

"Yedi kardeşin en küçüğüyüm. Annemi küçük yaşta kaybettim, babam 2020’de vefat etti. Küçükken hem kendime hem kardeşlerime bakmak zorundaydım. Olusosun beni hayata hazırladı. Bugün oraya gidip çocuklara diyorum ki: ‘Ben yapabildiysem siz de yaparsınız.’"

“DROGBA’DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”

Röportajda ilham kaynaklarını da paylaşan Osimhen, futbol dışındaki hayatında abisinin, sahadaki kariyerinde ise Didier Drogba’nın kendisi için bir idol olduğunu söyledi:

"Hayattaki kahramanım abimdir, futboldaki kahramanım ise Didier Drogba. Abim, spor gazeteleri satarak bizi geçindirmeye çalışıyordu. Onun azmini görmek bana çalışkan olmayı öğretti. Futbolda ise Drogba'yı örnek aldım. Oynayışını, sahadaki duruşunu, hatta futbol dışındaki yaşamını inceledim. Ondan çok şey öğrendim. Bugün geldiğim noktada, başarılarımın bir kısmını ona borçluyum."

Osimhen’in sözleri, hem kişisel mücadelesini hem de Galatasaray’a olan bağlılığını gözler önüne sererken, Nijeryalı yıldızın hem saha içinde hem de dışında liderlik rolünü güçlendirdiğini bir kez daha gösterdi.