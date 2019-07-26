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'Sarı Ömer' tedirginliği! Zehri insanı öldürüyor

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 26.07.2019 20:19 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de havaların ısınmasıyla birlikte üç evde ortaya çıkan 13 santimetre uzunluğundaki zehirli örümcek vatandaşları tedirgin etti.

'Sarı Ömer' tedirginliği! Zehri insanı öldürüyor

Keskin ilçesinde üç evde ortaya çıkan 'sarıkız örümceği' vatandaşları tedirgin etti. 'Sarı Ömer' olarak da adlandırılan 13 santimetre uzunluğundaki örümcek, 1 metre yükseğe zıplayabilme özelliğine sahip olup böcek, kemirgen, kertenkele, yılan gibi canlıların etinden beslenmeyi seviyor. Örümcek, akrep de avlayabiliyor.

ZEHRİ BİR İNSANI ÖLDÜREBİLİYOR

Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan 'sarıkız örümceği' zehriyle bir insanı öldürebiliyor. Sarıkız örümceğini diğer örümceklerden ayıran en önemli özelliği ise saldırgan bir yapıya sahip olması. Güçlü çene yapısına sahip olan sarıkız örümceği, kendisinden büyük canlılara saldırmaktan çekinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale sarıkız örümceği sarı ömer

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
dikkat edin bu tür vakaların olduğu illerin belediyelerini hep aynı olaylar secim öncesi bol keseden vaad sonrasında koltuk sevdası örnek izmir ankara istanbul
Çok güzel bir hayvan
Şırnak’ın kuzey ırakla kesişen dağında görev yaparken bunları pusu kurarak yakalayabiliyorduk zeki hayvanlar ama tehlikesi tartışılır herkes bir teoriye sahip bu sarıkız hakkında
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