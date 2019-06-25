YEMEK

Sarımsağı her gün yemeniz için 6 önemli neden

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.06.2019 10:16 | Son Güncelleme

Yemeklere enfes aroma katan sarımsak, lezzetli olmasının yanı sıra iyi bir şifa kaynağı.

Sarımsağı her gün yemeniz için 6 önemli neden

Her gün sarımsak yemeniz için 6 sağlıklı neden;

Yüksek tansiyona karşı yardımcı olur

tansiyon

Kan basıncınız çok mu yüksek? Akşam yemeğine fazladan bir diş sarımsak ekleyin. Sarımsak kalp ve kan damarları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Adelaide Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, sarımsakların yüksek tansiyonu düşürebileceğini ortaya koymuştur. Sarımsağın kan damarlarını genişlettiği bilinir. Bu da kan dolaşımını iyileştirir ve kan basıncını düşürür.

Sivrisinekleri kovar

sivrisinek

Özellikle şu aylarda işinize çok yarayacak bir bilgi vereceğiz. Sarımsağı doğrudan cildinize sürdüğünüzde sivrisinek ısırığı ile daha az karşı karşıya kalacaksınız. Sarımsağın ağır kokusu yüzünden bu uygulamayı yapmak istemeyebilirsiniz. Bir güzel haber daha; sarımsağı yemek de sivrisinek ısırıklarına karşı engel olabiliyor. Araştırmacılar, 2 grup belirledi. Bir grubun yemeklerine sarımsak katıldı. Diğer grubun yemeklerinde hiçbir şekilde sarımsak kullanılmadı. Bir süre sonra iki grup birbirleriyle karşılaştırıldı. Beş ay boyunca sarımsak yiyenlerin hiç sarımsak yemeyenlere göre çok daha az sivrisinek ısırıklarına maruz kaldığı ortaya kondu.

Akne, siğil ve egzamaya karşı iyi gelir

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Sarımsak, anti-enflamatuar işlevi olan birçok antioksidan içerir. Ayrıca sarımsak, anti-bakteriyel özelliklere de sahiptir, yani dezenfektan ve iyileştirici bir işlevi vardır.
Bu yüzden akne, sivilce ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarının çabuk iyileşmesine yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

bağışıklık

Maryland Tıp Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 12 hafta boyunca her gün bir sarımsak takviyesi almanın soğuk algınlığına yakalanma riskini yüzde 63 oranında azalttığını ortaya koydu.

Kıymıkların çıkmasına yardımcı olur

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Parmağınızda veya başka bir yerde bir kıymık varsa, ondan mümkün olduğunca çabuk kurtulmak istersiniz. Bazı durumlarda, çıkarmak için bir çift cımbız yeterlidir, ancak diğer kıymıklar için daha fazlasına ihtiyacınız olabilir. Kıymık batan yere bir küçük parça sarımsak dilimi koyun ve yara bandı ile sabitleyin. Sarımsak, kıymığı hızlı bir şekilde çıkaracaktır.

Saç dökülmelerine karşı yardımcı olur

saç

Saç derinize sarımsak sürerek mantarla savaşabilir ve kan dolaşımınızı iyileştirebilirsiniz. Bu da saç köklerinin daha iyi beslenmesine neden olur.


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