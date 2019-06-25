Sarımsağı her gün yemeniz için 6 önemli neden

Her gün sarımsak yemeniz için 6 sağlıklı neden;
Kan basıncınız çok mu yüksek? Akşam yemeğine fazladan bir diş sarımsak ekleyin. Sarımsak kalp ve kan damarları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Adelaide Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, sarımsakların yüksek tansiyonu düşürebileceğini ortaya koymuştur. Sarımsağın kan damarlarını genişlettiği bilinir. Bu da kan dolaşımını iyileştirir ve kan basıncını düşürür.
Özellikle şu aylarda işinize çok yarayacak bir bilgi vereceğiz. Sarımsağı doğrudan cildinize sürdüğünüzde sivrisinek ısırığı ile daha az karşı karşıya kalacaksınız. Sarımsağın ağır kokusu yüzünden bu uygulamayı yapmak istemeyebilirsiniz. Bir güzel haber daha; sarımsağı yemek de sivrisinek ısırıklarına karşı engel olabiliyor. Araştırmacılar, 2 grup belirledi. Bir grubun yemeklerine sarımsak katıldı. Diğer grubun yemeklerinde hiçbir şekilde sarımsak kullanılmadı. Bir süre sonra iki grup birbirleriyle karşılaştırıldı. Beş ay boyunca sarımsak yiyenlerin hiç sarımsak yemeyenlere göre çok daha az sivrisinek ısırıklarına maruz kaldığı ortaya kondu.
Sarımsak, anti-enflamatuar işlevi olan birçok antioksidan içerir. Ayrıca sarımsak, anti-bakteriyel özelliklere de sahiptir, yani dezenfektan ve iyileştirici bir işlevi vardır.
Bu yüzden akne, sivilce ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarının çabuk iyileşmesine yardımcı olur.
Maryland Tıp Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 12 hafta boyunca her gün bir sarımsak takviyesi almanın soğuk algınlığına yakalanma riskini yüzde 63 oranında azalttığını ortaya koydu.
Parmağınızda veya başka bir yerde bir kıymık varsa, ondan mümkün olduğunca çabuk kurtulmak istersiniz. Bazı durumlarda, çıkarmak için bir çift cımbız yeterlidir, ancak diğer kıymıklar için daha fazlasına ihtiyacınız olabilir. Kıymık batan yere bir küçük parça sarımsak dilimi koyun ve yara bandı ile sabitleyin. Sarımsak, kıymığı hızlı bir şekilde çıkaracaktır.
Saç derinize sarımsak sürerek mantarla savaşabilir ve kan dolaşımınızı iyileştirebilirsiniz. Bu da saç köklerinin daha iyi beslenmesine neden olur.
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