Sarımsağı her gün yemeniz için 6 önemli neden

Her gün sarımsak yemeniz için 6 sağlıklı neden;

Yüksek tansiyona karşı yardımcı olur

Kan basıncınız çok mu yüksek? Akşam yemeğine fazladan bir diş sarımsak ekleyin. Sarımsak kalp ve kan damarları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Adelaide Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, sarımsakların yüksek tansiyonu düşürebileceğini ortaya koymuştur. Sarımsağın kan damarlarını genişlettiği bilinir. Bu da kan dolaşımını iyileştirir ve kan basıncını düşürür.

Sivrisinekleri kovar

Özellikle şu aylarda işinize çok yarayacak bir bilgi vereceğiz. Sarımsağı doğrudan cildinize sürdüğünüzde sivrisinek ısırığı ile daha az karşı karşıya kalacaksınız. Sarımsağın ağır kokusu yüzünden bu uygulamayı yapmak istemeyebilirsiniz. Bir güzel haber daha; sarımsağı yemek de sivrisinek ısırıklarına karşı engel olabiliyor. Araştırmacılar, 2 grup belirledi. Bir grubun yemeklerine sarımsak katıldı. Diğer grubun yemeklerinde hiçbir şekilde sarımsak kullanılmadı. Bir süre sonra iki grup birbirleriyle karşılaştırıldı. Beş ay boyunca sarımsak yiyenlerin hiç sarımsak yemeyenlere göre çok daha az sivrisinek ısırıklarına maruz kaldığı ortaya kondu.