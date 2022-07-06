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Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

06.07.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal antibiyotik sarımsak, çok eski yıllardan beri hem tıp hem de mutfakta yoğun şekilde kullanılıyor. Sarımsağın faydaları yıllar içinde daha çok ortaya çıktıkça, bu mucize besinle olan ilgi de arttı. Her evde bolca sarımsak bulunuyor. Ancak herkes sarımsağı çok yanlış saklıyor. Bu da sarımsağın besin değerini düşürüyor ve çabuk bozulmasına neden oluyor. İşte sarımsağı saklamanın en iyi yolu...

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

Sarımsak her evde bulunan en faydalı besinlerin başında geliyor. Kokusu bazen rahatsız edici olsa da çoğu kişi sarımsak yiyen kişilerden gelen kokuyu duymazdan gelebilir. Sarımsağı tüketeceğiniz güne kadar taze kalmasını sağlamak için en uygun şekilde muhafaza etmek gerekiyor.

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Her gün sarımsak tüketiyorsanız muhtemelen bozulmasına fırsat kalmadan bitiyordur. Fakat evde az kişiyseniz ve sarımsak aldığınız zaman aylarca dolapta duruyorsa sarımsağı taze tutmak zorlaşabilir. En basit hali sarımsağı buzdolabına koymamaktır.

SARIMSAK NASIL SAKLANIR?

Sarımsakları saklarken 15 ila 18 derecelik bir sıcaklık idealdir. Oda sıcaklığı genellikle bundan daha yüksek olduğundan, sarımsağınız için iyi bir yer bulmanız gerekir. Örneğin, zemine yakın bir saklama yeri, mutfak dolabınızdaki üst raflardan daha soğuktur ve bu nedenle daha iyi bir seçenektir. Ayrıca sarımsağı su ısıtıcısı, fırın, ocak veya diğer sıcak cihazların yanına koymayın. Ayrıca, parlak güneş ışığının düşmediği bir nokta seçin. Sarımsak gölgede olmayı tercih eder.

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DEPOLAMA İÇİN HAVALANDIRMA

Sarımsak soğanları genellikle bir filede satılır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Sarımsakların filede satılmasının nedeni hava almasını sağlamaktır. Bu nedenle sarımsağı kilerde, torbada veya hava geçirmez bir saklama kutusunda saklamak yerine evde saklamak en iyisidir.


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