Sarımsaklı ekmek tarifi: Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır?

Sarımsaklı ekmek tarifi için uygulamanız gereken adımları ve malzeme listesini aşağıda görebilirsiniz. Daha fazla kişi için yapacaksanız malzeme miktarlarını buna göre artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
1 baget ekmek
Sürmek için:
2 yemek kaşığı süt
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Üstü için:
2 su bardağı rendelenmiş kaşar
4-5 diş sarımsak
1 avuç maydanoz
1 çay bardağı zeytinyağı
2 çimdik tuz
Karabiber, kekik ve biberiye
TARİF
Baget ekmeğini ortadan ikiye ayırın sonra tekrar yarıya kesin.
Zeytinyağı ve sütü karıştırın. Bir fırça yardımıyla ekmeklerin hamur olan taraflarına sürme işlemi gerçekleştirin.
Bir kaba tuz ve karabiberi alıp içine sarımsakları rendeleyip koyun. Ardından zeytinyağını ekleyin.
Maydanozları da ince ince kayıp üzerine koyun.
Arzu ettiğiniz kadarıyla biberiye ve kekik ekleyin. Ardından kaşar peynirini koyun.
Bu karışımı ekmek dilimlerinin üzerine ekleyin.
Ekmekleri fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 12 dakika kadar pişirin.
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