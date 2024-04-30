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    4. Sarımsaklı ekmek tarifi: Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır?

    Sarımsaklı ekmek tarifi: Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.04.2024 21:28
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    Sarımsaklı ekmek tarifi hem yapımı kolay hem de lezzeti bol yiyecekler arasında yer alır. İsterseniz siz de sarımsaklı ekmek tarifimizi deneyebilir ve misafirlerinize sunabilirsiniz.

    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 12dk
    Kalori/Porsiyon 1kal

    Sarımsaklı ekmek tarifi için uygulamanız gereken adımları ve malzeme listesini aşağıda görebilirsiniz. Daha fazla kişi için yapacaksanız malzeme miktarlarını buna göre artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 1 baget ekmek
    • Sürmek için:
    • 2 yemek kaşığı süt
    • Yarım çay bardağı zeytinyağı
    • Üstü için:
    • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar
    • 4-5 diş sarımsak
    • 1 avuç maydanoz
    • 1 çay bardağı zeytinyağı
    • 2 çimdik tuz
    • Karabiber, kekik ve biberiye

    TARİF

    • Baget ekmeğini ortadan ikiye ayırın sonra tekrar yarıya kesin.
    • Zeytinyağı ve sütü karıştırın. Bir fırça yardımıyla ekmeklerin hamur olan taraflarına sürme işlemi gerçekleştirin.
    • Bir kaba tuz ve karabiberi alıp içine sarımsakları rendeleyip koyun. Ardından zeytinyağını ekleyin.
    • Maydanozları da ince ince kayıp üzerine koyun.
    • Arzu ettiğiniz kadarıyla biberiye ve kekik ekleyin. Ardından kaşar peynirini koyun.
    • Bu karışımı ekmek dilimlerinin üzerine ekleyin.
    • Ekmekleri fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 12 dakika kadar pişirin.
    • Daha sonra servis edin.

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    sarımsaklı ekmek tarifi
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