Sarımsaklı ekmek tarifi: Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır?

Sarımsaklı ekmek tarifi için uygulamanız gereken adımları ve malzeme listesini aşağıda görebilirsiniz. Daha fazla kişi için yapacaksanız malzeme miktarlarını buna göre artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 baget ekmek

Sürmek için:

2 yemek kaşığı süt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Üstü için:

2 su bardağı rendelenmiş kaşar

4-5 diş sarımsak

1 avuç maydanoz

1 çay bardağı zeytinyağı

2 çimdik tuz

Karabiber, kekik ve biberiye