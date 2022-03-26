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Sarışın kadınla yakalanan Faik Öztürk canlı yayında özür diledi

26.03.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok uzun yıllardır birlikte olan Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ün aşkını derinden sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Faik Öztürk'ün sarışın kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sarışın kadınla yakalanan Faik Öztürk canlı yayında özür diledi

Söylemezsem Olmaz programında yayınlanan görüntüler sonrası Faik Öztürk, canlı yayına bağlanarak hiçbir yaşananı kabul etmezken, görüntüyü çeken muhabirlerin kendisinden para talebinde bulunduğunu iddia etmişti.

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MUHABİRLE YÜZLEŞTİ!

Öztürk, kendisinden para istediğini iddia ettiği muhabir Mustafa Ağdağ ile canlı yayında yüzleşti. Ağdağ’ın programa bağlanıp olay gecesini anlatması sonrası Faik Öztürk, muhabirden özür diledi.
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Parayı muhabirin kendisinin istemediğini üçüncü kişilerin istediğini, konuşmalarının yanlış anlaşıldığını belirterek muhabir Mustafa Ağdağ’dan yayında tekrar tekrar özür diledi.


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