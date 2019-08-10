Sarıyer’de hız yapan motosikletlilerin kaza anı kamerada

İstanbul’da 3 genç motosikletlerine binerek Sarıyer Garipçe Köyüne doğru yola çıktı. Genç sürücüler bir süre seyrettikten sonra orman yolunda hız yapmaya başladı. Canlarını tehlikeye atan gençlerden biri motosikletiyle yol kenarında durdu. Ancak arkasından süratli bir şekilde seyreden diğer motosikletli, duran motosikletliye çarptı. Çarpma sonucu gençler motosikletten düştü.
Kazanın ardından yaralanan gençler bir süre panik yaşadı. En önde giden motosikletli genç ise geri dönerek arkadaşlarına yardım etti. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
(İHA)
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