Mynet Trend

Sarıyer’de salyangoz zehri dehşeti! Ünlüler tepki gösterdi

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

Sarıyer Uskumruköy’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokağa dökülen salyangoz zehrinden etkilenen 3 av köpeğinden 1’i telef oldu. Durumu ağır olan 2 köpeğin veteriner kliniğinde tedavisi sürerken, şikayet üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 07.30 sıralarında Sarıyer Uskumruköy’de meydana geldi. İddiaya göre, Erçin ve Çiğdem Doğru çifti sabah saatlerinde cinsleri “Setter”, “Poenter”, “Kurzuar” olan ve “kuşçu” diye tabir edilen “Nero”, “Hector” ile “Lena” isimli av köpeklerini dolaştırmak için sokağa çıkarttı. Yaklaşık yarım saat sonra köpeklerini barınaklarına alan çift ardından evlerine geçti. Ancak 1 saat sonra bahçıvan içerideki köpeklerin titrediğini ve ağızlarından köpük geldiğini fark etti. Bunun üzerine Doğru çifti, köpeklerini çevredeki özel bir veteriner kliniğine götürdü. Klinikte veteriner hekim Yusuf Keşir’in yaptığı müdahale sonucunda köpeklerin, “methaldehit” diye bilinen ve bahçelere zarar vermemesi için kullanılan salyangoz zehri yediklerini tespit etti.

AW705706_06 (1)

KÖPEKLERDEN BİRİ TELEF OLDU, 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Hekimin müdahalelerini sürdürdüğü esnada önceki gün 06.00 sıralarında köpeklerden “Nero” telef oldu. Diğer köpeklerin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan köpeklerin can çekiştiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpek yere yatarak can çekişiyor. Bir süre sonra bahçıvan gelerek köpekleri dışarıya çıkartıyor.
Olayın ardından Çiğdem Doğru, Zekeriyaköy Şehit Münür Alkan Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Doğru’nun yaşananları anlatarak ifade vermesinin ardından polis, sokağa zehri bırakan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÜNLÜ İSİMLER SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan çift, zehirlenen köpeklerin veteriner kliniğindeki son fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. Köpek katliamlarının bir an önce son bulmasını isteyen çifte vatandaşlardan destek geldi. Behzat Uygur, Ercan Saatçi ve Esra Eron gibi ünlü isimler de fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak hayvan katliamlarının son bulmasını istedi.

AW705706_07

(İHA)

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Klavyede dünya şampiyonu Gaziantep'ten çıktıKlavyede dünya şampiyonu Gaziantep'ten çıktı
Son dakika: Liselerde yeni dönem başlıyor! İşte detaylarSon dakika: Liselerde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
salyangoz zehri Sarıyer

En Çok Okunan Trend Haberler

2 yaşındaki çocuktan mucizevi haber! 67 saat boyunca...

2 yaşındaki çocuktan mucizevi haber! 67 saat boyunca...

Cem Yılmaz isyan etti! 'Garip şeyler dolaştırıyorlar'

Cem Yılmaz isyan etti! 'Garip şeyler dolaştırıyorlar'

Hangi dizi ne zaman bitecek? İşte yerli dizilerin final tarihleri

Hangi dizi ne zaman bitecek? İşte yerli dizilerin final tarihleri

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Klavyede dünya şampiyonu Gaziantep'ten çıktı

Klavyede dünya şampiyonu Gaziantep'ten çıktı

Son dakika: Liselerde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Son dakika: Liselerde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Öğretmenler ara tatillerde de "ek ders" ücreti alacak

Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiren haber! Detaylar belli oldu

Bu böceğe dikkat! Üreticilere uyarı yapıldı

Bu böceğe dikkat! Üreticilere uyarı yapıldı

Meteoroloji'den birçok bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok bölge için sağanak yağış uyarısı

Emeklilere akılalmaz tuzak!

Emeklilere akılalmaz tuzak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.