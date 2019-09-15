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Sarıyer’de seyyar satıcılar ile zabıtalar birbirine girdi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 15.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

Sarıyer’de seyyar satıcılarla zabıtalar arasında kavga çıktı. Zabıta ekiplerinin biber gazlı müdahalesine seyyar satıcılar tekme tokat ile karşılık verdi.

Sarıyer’de seyyar satıcılar ile zabıtalar birbirine girdi

Sarıyer Kireçburnu sahilinde denetim yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle seyyar satıcılar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

BİBER GAZI KULLANILDI

Yaklaşık yarım saat süren olaylar sırasında zabıta ekipleri biber gazı kullandı.

Zabıta ekiplerinin biber gazlı müdahalesine seyyar satıcılar tekme tokat ile karşılık verdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer seyyar satıcı zabıta

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