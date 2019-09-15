Sarıyer’de seyyar satıcılar ile zabıtalar birbirine girdi

Sarıyer Kireçburnu sahilinde denetim yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle seyyar satıcılar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
BİBER GAZI KULLANILDI
Yaklaşık yarım saat süren olaylar sırasında zabıta ekipleri biber gazı kullandı.
Zabıta ekiplerinin biber gazlı müdahalesine seyyar satıcılar tekme tokat ile karşılık verdi.
Kaynak: İHA
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