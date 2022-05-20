MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Atilla Taş'tan Karadenizliler için ağır sözler! Sosyal medya karıştı, özür mesajı yayınladı

Şarkıcı Atilla Taş'tan Karadenizliler için ağır sözler! Sosyal medya karıştı, özür mesajı yayınladı

20.05.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Atilla Taş'ın Karadenizliler için söylediği sözlerin ardından yer yerinden oynadı. Sosyal medyada binlerce tepki alan şarkıcı, tüm Karadenizlilerden özür diledi.

Şarkıcı Atilla Taş'tan Karadenizliler için ağır sözler! Sosyal medya karıştı, özür mesajı yayınladı

Sosyal medyada bir sohbet odasında Karadenizliler hakkında ağır ifadeler kullanan şarkıcı Atilla Taş'a tepki yağdı. Gelen yoğun tepkilerin ardından Atilla Taş özür diledi.

Atilla Taş'ın kayıtta yer alan ifadeleri şu şekilde:

"Hayır, bir Karadenizlinin bilmediği ... yok. Her şeyi onlar biliyor. En iyisini biliyorlar, en doğrusunu biliyorlar. Uşağım sen hiçbir ... bilmiysun ben hepsini biliyrum da. Para onlarda da, espri onlarda da, her ... onlarda da... Sevmiyrum da. Bu Karadenizlilerden bıktık."

ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

Gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından özür dileyen Atilla Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar arkasını önünü dinlemeden art niyetle cımbızlanmış sohbet kaydında orda Karadenizli yakın arkadaşıma yaptığım şaka yollu söylem haddini aşmıştır. Amasız fakatsız tüm Karadenizlilerden özür diliyorum. Kaldı ki kızımı Trabzon’a gelin vermiş biriyim."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden olay! Mahkemeye koştu: Geri dönüşü yok...Şoke eden olay! Mahkemeye koştu: Geri dönüşü yok...
'Gibi' benzetmesine olay yanıt! Gündemden düşmüyor 'Gibi' benzetmesine olay yanıt! Gündemden düşmüyor
Minik üçgen bikinisiyle denize girmekte zorlandıMinik üçgen bikinisiyle denize girmekte zorlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kıza antrenöründen feci tokat! Sende hiç vicdan yok mu?

Genç kıza antrenöründen feci tokat! Sende hiç vicdan yok mu?

Korkulan oluyor: Maymun çiçeği virüsü 4 ülkeye daha sıçradı

Korkulan oluyor: Maymun çiçeği virüsü 4 ülkeye daha sıçradı

Türkiye resti çekti! NATO şimdi ne yapacak?

Türkiye resti çekti! NATO şimdi ne yapacak?

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken detay: 4 ilde...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken detay: 4 ilde...

Kiracılar bu habere dikkat! Kira artırımı yapamayan ev sahipleri bunu yapıyor

Kiracılar bu habere dikkat! Kira artırımı yapamayan ev sahipleri bunu yapıyor

Başhekim yardımcısından kadınlara yönelik skandal paylaşım

Başhekim yardımcısından kadınlara yönelik skandal paylaşım

İlginizi Çekebilir

Sofrasını paylaştı! Eski yarışmacından olay olan zenginlik yorumu

Sofrasını paylaştı! Eski yarışmacından olay olan zenginlik yorumu

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.