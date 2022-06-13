Şarkıcı Aydilge'den Türk dizilerine 'ideal erkek göğsü' çıkışı! "Kaslı göğüsleri ekranı kaplıyordu"

15 yaşına dek, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev alan Aydilge Sarp, söz ile bestesi kendisinin olan Küçük Şarkı Evreni albümüyle müzik kariyerine başlangıç yapmıştı. 2006 yılında sektöre giren ünlü şarkıcı, o dönemden bu yana yayınladığı şarkılar ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

AYDİLGE'DEN TÜRK DİZİLERİ İÇİN 'İDEAL ERKEK' ÇIKIŞI!

Aydilge, 2018 yılında Utku Barış Andaç ile dünyaevine girerek gündeme gelmişti.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Aydilge, bu kez Türk dizilerindeki 'ideal erkek' modeline dikkat çekerek yeni bir paylaşımda bulundu.

MELİS SEZEN VE BURAK ÇELİK ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ!

Sanatçı, geçtiğimiz günlerde derin dekolteli elbisesiyle gündem olan Melis Sezen ve Burak Çelik üzerinden örnek vererek Türk dizilerindeki erkeklerin kaslı ve yapılı olmasına eleştiride bulundu.

Sarp, Çelik ve Sezen'in bir fotoğrafını paylaşarak şöyle not düştü:

"Senden Daha Güzel dizisinde Burak Çelik 'in memeleri dikkatimi çekti. "İdeal erkek" olarak kaslı memeleri ekranı kaplıyordu. Şahsi ideal erkek anlayışımda meme büyüklüğünün bir önemi yok ama dizide bütün kadınlar ölüp bittiği için bu sonuca varmamız isteniyor demek ki. "

"Neyse o değil de benim aklıma asıl şu geldi...Bir takım kadınların TV'de tartışma programında oturup vay ahlaksız, memeler meydanda, teşhircilik bu diye onu topa tuttuğunu düşünsenize! Ahlak taslayan kadınlar karşısında Burak Çelik'i korumak zorunda kaldığımızı? Ah pardon ahlak ve namus sadece kadınların ne giydiği ile ilgiliydi değil mi!"

Sarp'ın paylaşımına ise takipçilerinden beğeni ve yorum gelirken, bazı takipçiler "Doğru söze ne denir ki?" , "Size sonuna kadar katılıyorum" gibi yorumlarda bulundu.



