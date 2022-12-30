Şarkıcı Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli? Berkay yılbaşı gecesi Şarkılar Bizi Söyler'de!

Berkay Şahin veya bilinen adıyla Berkay yılbaşı gecesi Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu oluyor. Birbirinden değerli şarkılar seslendirecek olan Berkay'ın kim olduğu, özel hayatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Mesleki kariyerinin yanında evli ve baba olan Berkay kimdir, aile hayatı nasıldır ve nereli? İşte detaylar...
Berkay 29 Aralık 1981 Ankara doğumludur. Aslen Artin Arhavili olan şarkıcı Laz asıllıdır. 1996 - 2009 yılları arasında ailesiyle beraber İzmir'de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır. Berkay İstanbul'a taşınıp albüm çalışmalarına başlamadan önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne almıştır.
'Taburcu' isimli şarkısıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan popçu sonraki yıllarda başarı grafiğini yükselterek devam etti.
Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı.
Şarkıcı Berkay'ın özel hayatı da izleyicilerin oldukça merak ettiği konulardan biri. 2016 yılında manken Özlem Ada ile evlenen Berkay iki kız çocuğu babası. Arya ve Zeynep Mira isimli iki kızı olan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti aile hayatlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşmaktadırlar. Özlem Ada Şahin ayrıca kızları Arya ve Zeynep Mira'nın büyüme serüvenleri, yemek düzenleri gibi konuları sosyal medya hesabından takipçileriyle düzenli olarak paylaşmaktadır.
Bir dönem futbolcu Arda Turan ile yaşadıkları silahlı olayla gündeme gelen Berkay, magazin basınını uzun süre meşgul etmişti. Arda Turan'ın eşine sarkıntılık yaptığını iddia eden şarkıcı Berkay, Arda Turan'dan davacı olmuş ve bir süre bu konuda büyük sorunlar yaşanmıştı. Daha sonrasında Berkay bu konuyu kendi içlerinde halledeceklerini ve bu tarz konularla değil kariyeriyle ön planda olmak istediğini açıklamış ve mesleki kariyerine yoğunlaşmıştı.
Ele İnat 2010
Aşk Sadece 2012
Aşk Melekleri 2014
Benim Hikayem 2015
Arabest 2016
Yansıma 2017
İz 2019
Aşk Sadece 2012
Doksana Bir Kala 2013
Uygun Adım 2016
Ey Aşk 2017
Ben Sadece 2018
İsyanlardayım (Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar, Vol. 2) 2018
Deliler 2019
Deli Et Beni 2019
İki Hece 2019
Kırgınım Ona 2020
Dert Faslı 2020
Yeter ki Sen İste 2021
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