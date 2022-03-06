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Şarkıcı Çelik kimdir, aslen nereli? Ünlü isim siyasete atılıyor! Sanatçı Çelik kaç yaşında, evli mi?

06.03.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarıyla 90'lı senelere damga vuran şarkıcı Çelik Erişçi'nin siyasete atıldığı haberleri sonrası ünlü şarkıcının hayatı merak edildi. Liseyi Pendik Lisesinde tamamlayan sanatçı, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'nde eğitim almıştır. Peki Şarkıcı Çelik kimdir, aslen nereli? Sanatçı Çelik kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

Şarkıcı Çelik kimdir, aslen nereli? Ünlü isim siyasete atılıyor! Sanatçı Çelik kaç yaşında, evli mi?

Şarkılarıyla 90'lı senelere damga vuran şarkıcı Çelik Erişçi, İzel-Çelik-Ercan grubu ile tanınmakta. Sonrasında yoluna solo şekilde devam eden Erişçi'nin siyasete atıldığı haberleri gündeme geldi. Peki Şarkıcı Çelik kimdir, aslen nereli?

ŞARKICI ÇELİK KİMDİR?

12 Mayıs 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çelik, 55 yaşındadır. İşçi bir babanın evladı olan Erişçi'nin, babasının mesleği terzilik iken, işleri kötü gitmiştir ve akabinde Arçelik fabrikasında iş bulmuştur. Sonrasında fabrikanın uğur getirdiğine inandıkları için adını "Çelik" koymuşlardır.

İlköğrenimini Pendik Süreyya Paşa İlkokulunda, ortaokulu ve liseyi Pendik Lisesinde tamamlamış olan Çelik, Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünü kazanmasına rağmen devam etmemiştir. Babasından gizli olarak konservatuvar sınavlarına girmiş olan Çelik, konservatuarı kazanmıştır.

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1985 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümüne kayıt yaptırdı ve kontrabas enstrümanını seçmiştir. Konservatuvarla birlikte başlayan müzik yaşamında hızla yükselmiştir. Babasının ani ölümüyle sarsılmış ve sonrasında bir süre ailesinin geçimini sağlamak için değişik yerlerde (Caddebostan Minder Bar/ Zeki-Çetin Müesseseleri'nde) önce kendisi gitar çalmaya ve şarkı söylemeye başlamıştır. Kendisinin İzel Çeliköz'e teklif etmesiyle beraber aynı yerde sahne almaya başlamışlardır.

1992 senesinde müzikal kariyerine tek başına devam etmeye karar veren Çelik, gruptan ayrılarak ilk solo albümünün çalışmalarına başlamıştır. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri kapsamında İzel-Çelik-Ercan üçlüsü olarak aldıkları Yılın En İyi Grubu Ödülü'nü alma başarısını solo kariyerinde de devam ettirmiştir ve 1995 senesinde Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı Ödülü'ne layık görülmüştür. Rod Stewart'ın İstanbul İnönü Stadı'nda verdiği konserde ön grup olarak sahne almıştır.

1995 senesinde Makedonya'daki uluslararası yarışmada "Sevemem" isimli şarkıyla ikincilik ödülü almıştır. "Sevemem" adlı şarkıyla Makedonya'da aldığı ödülü radyo ve televizyonlardan aldığı pek çok ödül izlemiştir. Bütün sözleri ve müzikleri kendisine ait olan ikinci albümü "Benimle Kal" ile başarısını sürdürmüştür. Bu albümde müzikseverler "daha duygusal bir Çelik" ile karşılaşmıştır.

"Hercai" adlı şarkısı 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Beste Ödülü'nü almıştır. Sanatçının "Yaman Sevda" isimli üçüncü albümünde, alışılagelen Çelik sound'undan farklı olarak rock etkilerinin göze çarptığı albümde Şebnem Ferah gibi sanatçıların eşlik ettiği birbirinden farklı on parça yer almıştır.

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