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  4. Şarkıcı Doğanay Tüzüngüç'ün corona virüsü şarkısı viral oldu

Şarkıcı Doğanay Tüzüngüç'ün corona virüsü şarkısı viral oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.03.2020 12:36 | Son Güncelleme

Şarkıcı Doğanay Tüzüngüç'ün corona virüsü ile ilgili yaptığı şarkı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Doğanay Tüzüngüç, karantina günlerinde dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınıyla ilgili bir şarkı yaptı.

‘YA ALIŞACAĞIZ, YA ALIŞACAĞIZ’

Tüzüngüç, YouTube hesabından şarkıyı paylaşırken şu notu kaleme aldı: “Bu gerçekle yaşamaya ya alışacağız ya alışacağız. Dünya acılarla dolu. Her acıdan elbet etkileniyoruz ama hayat devam ederken, güzel titreşmezsek her şeyin daha kötü olacağına inananlardanım. Üzüntü denizlerinde kendimizi boğabiliriz veya kendi sevdiğimiz bildiğimiz şeylerle uğraşırken o huzurlu titreşime ulaşabiliriz. Eminim herkes öyle yapsa, tüm kötülükler puff diye uçup gidecek. Ölüm, nefret, acı, kıskançlık, garez, hırs. Tüm bu duygulardan uzak, mutluluktan delirdiğimiz bir dünya hayalimle işte size corona.”

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Anahtar Kelimeler:
corona, şarkı, doğanay tüzüngüç,

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