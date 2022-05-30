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Şarkıcı Edis ve hayranı arasında şoke eden diyalog! "Erik gibisin kütür kütür..."

30.05.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün Gaziantep'te konser veren ve binlerce kişiyi şarkılarıyla coşturan yakışıklı şarkıcı Edis, hayranıyla yaşadığı diyalogla olay yarattı. Sahnede hayranlarıyla sohbet eden Edis, gelen ses sonrası izleyiciye dönüp verdiği yanıtla herkesi şoke etti.

Şarkıcı Edis ve hayranı arasında şoke eden diyalog! "Erik gibisin kütür kütür..."

Yakışıklı popçu Edis Görgülü, verdiği konserlerle hayranlarını coşturmaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep'te konser veren ve binlerce kişinin katılımıyla müthiş bir atmosfer yaratan Edis, sahnede bir hayranıyla yaşadığı diyalogla gündeme geldi. O anlar herkesi şaşkına çevirdi.

GAZİANTEP'İ SALLADI

Geçtiğimiz gün Gaziantep Üniversitesi'nde açık hava konseri veren şarkıcı Edis Görgülü, performansıyla adeta tüm halkı coşturdu. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen açık hava konseri, Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

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HAYRANIYLA DİYALOĞU OLAY YARATTI

Konser esnasında durup soluklanan ve seyircilerle sohbet eden Edis Görgülü, duydukları karşısında şoke oldu. Bir hayranının "Erik gibisin kütür kütür" diye bağırması üzerine şaşkına dönen şarkıcı Edis verdiği cevapla dikkat çekti.

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"SEN DE ERİK GİBİSİN KÜTÜR KÜTÜR"

Hayranının söylemine yanıt veren Edis, "Demek Erik gibiyim kütür kütür. Teşekkürler... Üstüm yeşil diye mi erik gibiyim? Çok sağol sen de yeşil giymişsin sen de erik gibisin kütür kütür maşallah" sözleriyle herkesi şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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