Şarkıcı Ersay Üner'den yıllar sonra bomba itiraf geldi: "Benim de bir Dilber'im vardı"

Sosyal medya paylaşımları ve başarılı kariyeriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Ersay Üner bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Üner, gazeteci Serhat Tekin'in sunuculuğunu yaptığı YouTube kanalına konuk oldu. Kariyerinin başında gazino ve pavyonlarda çalışan Ersay Üner, o yıllara dair bir itirafta bulundu.

“İnci Taneleri” dizisinde Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı, pavyonda çalışan ‘Dilber’ karakteri danslarıyla gündem oldu. Tekin, Üner’e, 'Dilber’ karakterinden yola çıkarak 'Kariyerinizin başında pavyonlarda çalıştınız. Sizin hiç ‘İnci Taneleri’ndeki gibi bir Dilber’iniz var mıydı?' sorusunu yöneltti.

"BENİMKİ PLATONİKTİ"

Üner, ise şöyle cevap verdi:

“Vardı. Ama benimki platonikti. O şarkı söylüyordu. Hiç açılamadım. Ama ne kadar güzel duygular bunlar. Herkesin bir platoniği vardır.”

Şu an hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Ersay Üner, 'Evlilikten korkuyor musunuz?' sorusuna ise “Korkmuyorum. Evlilik, boşanma, bunları yaşarsın biter. İşime sekte vurur diye evlilikten kaçmam. Öyle bakarsan yürümez zaten. Ben ilişki olayına şu anki aklımla başka şekilde bakıyorum. İki özgür insan olarak bakıyorum ilişkiye. Normal hayatlar idame edilirken, baş başayken keyifli vakit geçiriyorsan tamam. Onun harici tamamen karmaşa" yanıtını verdi.







