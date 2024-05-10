Semiha Yankı genç erkeklerle evlenen ünlüleri hedef aldı! Sözleri çok konuşuldu: "Erkeklerin bizim yaşımızdaki kadınlara gelme sebebi..."

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 7'nci kez nikah masasına oturmuştu. Sık sık ayrılacakları konuşulan ikili hakkında 'boşandılar' şeklinde iddialar gündeme gelmişti.

Çift hem evlilikleriyle hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyorlar. Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in evliliği, Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunumuyla ekrana gelen 'Aramızda Kalmasın' programına konu oldu.

Konu hakkında konuşan Müge Dağıstanlı, "Artık öyle bir dönem ki, genç erkekler olgun kadınların kapısını çalıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Seda'nın enerjisi çok yüksek. Geçen mayıs ayında Seda ve Çağlar buraya geldiler. Öncesini, sonrasını ve yayın sırasını gördüm; Seda Sayan, Çağlar'dan daha genç ve enerjik duruyor" ifadelerini kullandı.

Her gün farklı bir ünlü ismi konuk alan Aramızda Kalmasın'ın bu kez ki konuğu Semiha Yankı oldu.

"BEN AYAĞIMI UZATIP YATMAK İSTERİM"

Yankı, ise şunları belirtti:

"Bana sorarsan; ben yapamam. Yetişemem. 25 yaş küçük bir adamın enerjisine yetişilir mi? Seda nasıl yetişiyor, bilemem. Hayatımda uzun yıllardır kimse yok, kimseyi hayatıma almayı da düşünmüyorum ama eğer olursa yaşı bana yakın biri olur. Genç bir insanın temposuna yetişemem. Çağlar daha yaşına göre olgun, oturmuş bir adam. Seda Sayan'ın da enerjisi çok yüksek. Onlar birbirini dengelemiş.

Kimse üstüne alınmasın, kimseye gönderme yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama genç kuşaktaki erkeklerin bizim yaşımızdaki kadınlara gelmesinin sebebi tamamen maddi. Gençler bize yürümüyor mu? Yürüyor. Ama hep bir beklenti var; yani şan şöhret... Senden 25-30 yaş küçük adamla ne konuşursun ya? Kadınların genç erkeklere yetişmek için yorulduğunu görüyorum ben. Sonra bir sürü estetik yaptırıyorlar falan... Adam her dakika gezmek ister, eğlenmek ister; ben ayağımı uzatıp yatayım isterim!"







