MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Murda'ya uyuşturucudan 4 yıl 2 ay hapis cezası!

Şarkıcı Murda'ya uyuşturucudan 4 yıl 2 ay hapis cezası!

19.04.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şarkıcı Murda'ya uyuşturucudan 4 yıl 2 ay hapis cezası!

Hollandalı şarkıcı Murda, geçtiğimiz Ekim ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınmıştı.

10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ünlü şarkıcı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ekran görüntüsü 2022-04-19 130345

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonucunda şarkıcı Murda'ya "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan dava açılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, şarkıcının "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürülmüştü. İddianamede, Önder Doğan'ın Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesi uyarınca "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Murda savcılığa verdiği ifadesinde, "İki tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malları paylaşılamıyor! Evini izinsiz...Malları paylaşılamıyor! Evini izinsiz...
Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem olduBaşörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu
Voleybolcu eşine bakan bir daha baktı!Voleybolcu eşine bakan bir daha baktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Gram altın fiyatı için 8 dev kurumdan tahmin!

Gram altın fiyatı için 8 dev kurumdan tahmin!

İftarda görünce... Simit göndermesi

İftarda görünce... Simit göndermesi

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

Araç sahipleri dikkat! "Açmayın"

Araç sahipleri dikkat! "Açmayın"

İlginizi Çekebilir

İki oğlu, eşi ve dünürleriyle yaşadığı evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

İki oğlu, eşi ve dünürleriyle yaşadığı evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Canan Karatay'dan 'hayat kurtaran' tarif: Para vermeyin kendiniz yapın

Canan Karatay'dan 'hayat kurtaran' tarif: Para vermeyin kendiniz yapın

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.