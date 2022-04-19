Şarkıcı Murda'ya uyuşturucudan 4 yıl 2 ay hapis cezası!

Hollandalı şarkıcı Murda, geçtiğimiz Ekim ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınmıştı.

10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ünlü şarkıcı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonucunda şarkıcı Murda'ya "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan dava açılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, şarkıcının "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürülmüştü. İddianamede, Önder Doğan'ın Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesi uyarınca "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Murda savcılığa verdiği ifadesinde, "İki tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" demişti.



