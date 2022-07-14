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Şarkıcı Nez'den orgazm ve cinsel ilişki itirafı! "Özel jette..."

14.07.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren Nez, Cake mosq'un programına konuk oldu. Şarkıcı Nez "Açık ilişki yaşadın mı yaşayabilir misin?" sorusuna "Yaşayabilirim" yanıtını verdi. Şarkıcı Nez cinsel ilişki itirafıyla da şoke etti.

Şarkıcı Nez'den orgazm ve cinsel ilişki itirafı! "Özel jette..."

2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez, Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen programında samimi açıklamalar yaptı. Cake mosq'un programına konuk olan şarkıcı Nez "Açık ilişki yaşadın mı yaşayabilir misin?" sorusuna "Yaşayabilirim" yanıtını verdi. Nez konuşmasında "Ben kıskanç bir kadın değilim, zaman geçmiştir olabilir, açık ilişkiyi ben yaşamak istiyorum genellikle. Büyük konuşmamak lazım" dedi.

Şarkıcı Nez orgazm itirafıyla da gündem oldu. "Yalandan orgazm yaşadın mı?" sorusunu duyan Nez hiç düşünmeden "Tabii ki oldu, ay çok oldu" yanıtını verdi.

üdondo

AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ

Ünlü isim 'Koli kestiği' (Cinsel ilişkiye girmek) en sıra dışı yerin ise sinema salonu olduğunu söyledi. Nez "Özel jet, yalan söylemeye gerek yok. Özel jetim vardı bir dönem" dedi.

TTN

Bir döneme damga vuran isim amatör porno sevdiğini de açık açık itiraf etti. Seksin çok önemli olduğunu söyleyen şarkıcı yatakta "Sakın ha" demediğini de söyledi.

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