Şarkıcı Rosalia ödül törenine tarzıyla damga vurdu! "Lana del Rey ile tanıştım"

Müzik dünyasının yükselen yıldızlarından biri olan Rosalia Vila Tobella, sosyal medyayı salladı.

Rosalia diz boyu çizmeler ve keskin hatlı iki parçalı bir takımla, Los Angeles'taki YouTube Theatre'da düzenlenen 2023 Billboard Women in Music Awards'a geldi ve burada ilk kez Women in Music ödülüyle onurlandırıldı.

Yılın Yapımcısı ödülü'ne layık görülen güzel şarkıcı “Müziğe başladığımda yapımcılığın ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Zamanla öğrendim ve şimdi müziğimi prodüksiyonsuz yapmanın başka bir yolunu hayal edemiyorum. Bir yapımcının işi gölgede yapılan bir iştir, pek eğlenceli değildir... Günde 15 saat bir ses üzerinde çalışmaktır. Aşktan ve takıntıdan geliyor" dedi.

LANA DEL REY PAYLAŞIMI

Sosyal medyada geceden pozlarını paylaşan isim "Çok heyecanlıyım ve ayrıca Lana del Rey ile tanıştım ve harika olduğu ortaya çıktı" diyerek ünlü şarkıcıyla pozunu da paylaştı.

Rosalia'nın göğüslerinin yarısını açıkta bırakan iddialı tarzı sosyal medyada beğeni topladı.



