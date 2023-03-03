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Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ paylaşınca eski eşi Çağla Şıkel kendisini tutamadı!

03.03.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını adlı dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ sosyal medyadan oğlunu paylaştı ve yeni yaşını kutladı. Altuğ'un paylaşımına eski karısı Çağla Şıkel dayanamayıp bakın ne yazdı. İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım...

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ paylaşınca eski eşi Çağla Şıkel kendisini tutamadı!

7 yıllık evliliklerinin ardından boşanan Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ ile eski eşi Çağla Şıkel çocukları için sık sık buluşuyor. Evlilikleri bitse de dostlukları bitmeyen ikili sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını adlı dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ, 2012 doğumlu küçük oğlu Uzay Tuncer Altuğ'un doğum gününü bir paylaşımla kutladı.

Ekran Alıntısı

Mesaj yağınca paylaştı! "Bir yere gitmedim..." Mesaj yağınca paylaştı! "Bir yere gitmedim..."

YALI ÇAPKINI ORHAN'DAN DUYGUSAL MESAJ

Oğlunun fotoğrafını paylaşıp "Canım oğlum, küçük prensim, Uzay’ım iyi ki doğdu" yazdı.

Ekran Alıntısı

Eski eş Çağla Şıkel ise bu paylaşımı görünce dayanamadı ve küçük kaçamaklarını hemen yazdı. Şıkel paylaşıma "Bugün okula gitmedik haberin olsun" yazınca sosyal medyada da gündem oldu.

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