Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ paylaşınca eski eşi Çağla Şıkel kendisini tutamadı!

7 yıllık evliliklerinin ardından boşanan Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ ile eski eşi Çağla Şıkel çocukları için sık sık buluşuyor. Evlilikleri bitse de dostlukları bitmeyen ikili sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını adlı dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ, 2012 doğumlu küçük oğlu Uzay Tuncer Altuğ'un doğum gününü bir paylaşımla kutladı.

YALI ÇAPKINI ORHAN'DAN DUYGUSAL MESAJ

Oğlunun fotoğrafını paylaşıp "Canım oğlum, küçük prensim, Uzay’ım iyi ki doğdu" yazdı.

Eski eş Çağla Şıkel ise bu paylaşımı görünce dayanamadı ve küçük kaçamaklarını hemen yazdı. Şıkel paylaşıma "Bugün okula gitmedik haberin olsun" yazınca sosyal medyada da gündem oldu.

